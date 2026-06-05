Леклер показал лучшее время на первой практике Гран-при Монако, Хэмилтон — второй, Ферстаппен — третий

Пилот «Феррари» Шарль Леклер показал лучшее время на первой практике Гран-при Монако.

28-летний монегаск показал результат 1 минута 13,978 секунды.

Вторым стал его партнер по итальянской команде британец Льюис Хэмилтон с отставанием на 0,226 секунды, третью строчку занял голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (+0,559).

С 4-го по 6-е места заняли Кими Антонелли (+0,559) и Джордж Рассел (+1,005) из «Мерседес», а также Ландо Норрис (+1,313) из «Макларен».

Гонка в Монако запланирована на 7 июня. Она начнется в 16.00 по московскому времени.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max