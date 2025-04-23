Марко оценил прогресс Цуноды в «Ред Булл»

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко поделился мнением о выступлениях Юки Цуноды в начале сезона, отметив значительный прогресс японского гонщика.

«Цунода демонстрирует хорошую скорость и правильный подход. В квалификациях, когда начинается серьезная борьба, он проигрывает Максу Ферстаппену всего две-три десятых секунды. Юки идет по верному пути развития.

Конечно, иногда случаются инциденты вроде столкновения с Пьером Гасли на первом круге в Саудовской Аравии. Наши расчеты показывают, что без этого инцидента он мог финишировать шестым. Это серьезный прогресс — до него наша вторая машина редко оказывалась в топ-10», — заявил Марко в интервью Speedweek.

Следующая гонка сезона — «Гран-при Майами» пройдет 2-4 мая.