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3 июня, 09:51

Леклер продлил контракт с «Феррари»

Алина Савинова
Болид Шарля Леклера.
Фото Getty Images

«Феррари» объявила о продлении многолетнего контракта с монегаском Шарлем Леклером перед его домашним этапом в «Формуле-1».

Предыдущее соглашение 28-летнего пилота с итальянской командой было рассчитано до 2029 года. Срок нового контракта не сообщается.

«Потому что я верю в эту связь всем сердцем. В то, что эта команда олицетворяет собой нечто гораздо большее, чем просто гонки. И я верю, что лояльность и доверие... абсолютно важны! В мире, где все происходит очень быстро, эти ценности значат для меня сегодня даже больше. Это продление контракта — не только о будущем. Оно также о том, что мы уже пережили вместе, и о наследии, которое мы продолжаем нести», — написал Леклер в своем обращении.

Шарль Леклер.«Будем стремиться к общей цели — вернуть чемпионский титул». Шарль Леклер продлил контракт с «Феррари»

Гонщик отметил, что быть частью «Феррари» — это привилегия и ответственность, которые он никогда не принимает как должное.

«Я продолжу выкладываться полностью, чтобы помочь вернуть эту команду туда, где ей место: на самый верх. Мечта все еще жива, и я горжусь тем, что продолжаю преследовать ее вместе с вами», — добавил он.

Леклер выступает за «Феррари» с 2019 года. Он является вице-чемпионом «Формулы-1» сезона-2022. Всего на счету монегаска 8 побед в «Королевских гонках». После 5 этапов чемпионата сезона-2026 Леклер с 75 очками занимает третье место в личном зачете пилотов.

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