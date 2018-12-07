Стоимость волейбольной арены в Белгородской области составит 4 миллиарда рублей

Проектная документация по строительству в Белгородской области многофункциональной спортивной арены на 10 тысяч зрителей в преддверии чемпионата мира 2022 года в данный момент отправлена на экспертизу. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Савченко. По его словам, уже начаты земляные работы на месте строительства арены. Стоимость строительства оценивается в четыре миллиарда рублей.

В ноябре глава региона направил министру спорта РФ Павлу Колобкову заявку на включение Белгородской области в число площадок, претендующих на проведение мужского чемпионата мира по волейболу 2022 года в России. Уже к 2021 году в области запланировано ввести в эксплуатацию многофункциональную спортивную арену на 10 тысяч мест для проведения матчей чемпионата.

– Решение по строительству уже принято, вопрос финансирования решен, сейчас проект находится на экспертизе, я так полагаю, что где-то к февралю она будет завершена, – цитирует ТАСС Савченко. – Мы плановые два млрд рублей нашли, надеюсь освоим. В целом проект стоит четыре с небольшим млрд рублей. Там будет финансирование идти 50% на 50%, половина из федерального бюджета, вторая – это ответственность региона (50% – бюджет области, 50% – инвестиции компании "Металлоинвест").