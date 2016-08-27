Польский легкоатлет продал медаль Олимпиады в Рио, чтобы спасти больного раком мальчика

Серебряный призер Олимпиады-2016 в метании диска Петр Малаховски из Польши продал свою медаль, чтобы помочь мальчику, больному раком. Поляк написал в Facebook, что выставил медаль на аукцион за 84 тысячи долларов. Ее сразу же купила одна из богатейших семей Польши. Вырученные деньги пошли на операцию трехлетнего мальчика Все лечение ребенка, прооперированного в Нью-Йорке, стоит 126 тысяч долларов.

– Мы показали, что вместе можем творить чудеса, – написал Малаховски. – Моя серебряная медаль теперь стоит гораздо дороже, чем была неделю назад. Она помогла жизни и здоровью маленького Олека. Это большой общий успех.