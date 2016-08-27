09:38 | ОЛИМПИАДА — Рио-2016 — Легкая атлетика

Польский легкоатлет продал медаль Олимпиады в Рио, чтобы спасти больного раком мальчика

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Серебряный призер Олимпиады-2016 в метании диска Петр Малаховски из Польши продал свою медаль, чтобы помочь мальчику, больному раком. Поляк написал в Facebook, что выставил медаль на аукцион за 84 тысячи долларов. Ее сразу же купила одна из богатейших семей Польши. Вырученные деньги пошли на операцию трехлетнего мальчика Все лечение ребенка, прооперированного в Нью-Йорке, стоит 126 тысяч долларов.

– Мы показали, что вместе можем творить чудеса, – написал Малаховски. – Моя серебряная медаль теперь стоит гораздо дороже, чем была неделю назад. Она помогла жизни и здоровью маленького Олека. Это большой общий успех.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Алексей Евсеев

Молодец!

09:45

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