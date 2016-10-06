19:36 | ОЛИМПИАДА — Рио-2016 — Легкая атлетика

Канадский легкоатлет сдал положительный допинг-тест на кокаин перед Олимпиадой-2016

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Чемпион мира 2015 года в прыжках с шестом Шон Барбер из Канады перед Олимпиадой-2016 провалил допинг-тест, поскольку в его организме были обнаружены следы употребления кокаина, сообщает Toronto Star. Однако суд допустил атлета к участию в Играх в Рио, хотя Антидопинговое агентство Канады требовало четырехлетней дисквалификации.

Суд посчитал, что следы кокаина попали в организм Барбера случайно после поцелуя с женщиной, которая употребляла этот наркотик. На Олимпиаде-2016 Барбер занял десятое место.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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П_о_в_а_р

ВАДА, хватит хватать больных людей. Там у русских допинг на уровне государства!!!

20:31

spetrov

Да даже не стоял. Просто читал про плохих парней в газете.

20:13

РусланИ

стоял, где курили, пили и целовались. Хорошая отмазка.

19:56

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