Канадский легкоатлет сдал положительный допинг-тест на кокаин перед Олимпиадой-2016

Чемпион мира 2015 года в прыжках с шестом Шон Барбер из Канады перед Олимпиадой-2016 провалил допинг-тест, поскольку в его организме были обнаружены следы употребления кокаина, сообщает Toronto Star. Однако суд допустил атлета к участию в Играх в Рио, хотя Антидопинговое агентство Канады требовало четырехлетней дисквалификации.

Суд посчитал, что следы кокаина попали в организм Барбера случайно после поцелуя с женщиной, которая употребляла этот наркотик. На Олимпиаде-2016 Барбер занял десятое место.