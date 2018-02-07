Альтернативные соревнования для российских конькобежцев и шорт-трекистов пройдут с 16 по 18 февраля

Исполнительный директор Союза конькобежцев России (СКР) Ирина Слаутина сказала, что альтернативные соревнования для российских конькобежцев и шорт-трекистов, которые по решению МОК не были допущены на Олимпиаду-2018, пройдут с 16 по 18 февраля. Старты для отстраненных спортсменов состоятся в Коломне и Санкт-Петербурге.

- Мы запланировали для проведения в Коломне альтернативные соревнования по конькобежному спорту 16-18 февраля и в эти же даты альтернативные соревнования по шорт-треку, которые пройдут в рамках международного турнира Кубок Павловского в Санкт-Петербурге, - цитирует "Р-Спорт" Слаутину.

Напомним, Олимпийские игры 2018 года пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.