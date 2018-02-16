Иван Алыпов: "Спицов очень грамотно разложился по дистанции, а это говорит о зрелости спортсмена"

Бронзовый призер Игр-2006 Иван Алыпов отметил, что Денис Спицов грамотно провел индивидуальную гонку на 15 км на Олимпиаде в Пхенчхане. Спицов занял третье место, а победу одержал швейцарец Дарио Колонья.

– Денис очень грамотно разложился по дистанции, а это говорит о зрелости спортсмена. Было не очень быстрое начало, но отличный финиш, – цитирует "Р-Спорт" Алыпова. – Парень растет на глазах. Эта Олимпиада для него трамплин, огромный шаг вперед!

Конечно, мы ждали, надеялись на медаль Дениса, но после его четвертого места (в скиатлоне) не загадывали. Денис обошел многих опытных спортсменов, а это дорогого стоит в гонке, где нужно бороться не столько с соперниками, сколько со временем. Для меня такие забеги всегда были сложнее.

Дарио Колонья ехал на Олимпиаду за золотой медалью на 100%. Он всегда очень хорошо подходит к главным стартам, знает, как показать результат. Его победа закономерна. Огромное уважение к нему за то, что он делает свою работу хорошо и в нужный момент.

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