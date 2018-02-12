Елена Вяльбе: "Родченкова завербовали, когда он работал в Канаде"

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе выразила мнение, что бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков был завербован во время работы в Канаде. На основании показаний Родченкова Ричард Макларен представил доклад о допинге в российском спорте.
- На суде Макларен ужасно нервничал, - цитирует kp.ru Вяльбе. - Только отвечал, как попугай, на все вопросы: передо мной такой задачи не ставили. Короче, на суде Макларена завалили. И Родченков путался в показаниях.
- А что вы о нем думаете?
- Я Гришу знаю много лет. Он не совсем здоровый человек. Человек, который пытался покончить жизнь самоубийством и сам себе нанес ножевые ранения, - это ведь многое говорит о его вменяемости.
- В 2013 году сестре Григория вынесли условный приговор за торговлю допингом. Там и муж ее был замешан. А в 2014 году Родченков возглавляет антидопинговую лабораторию на Олимпиаде в Сочи?
- Так ведь это ВАДА само настояло, чтобы Родченков остался главой лаборатории. Он талантливый химик. Мое мнение: непризнанный гений. И вот таким авантюрным образом себя реализовал. Я думаю, что его давно завербовали. Еще когда он работал в Канаде. Одному человеку такой план не придумать. Якобы он даже много лет вел дневники. Вся эта история - большой провал ФСБ. Да, полетели чьи-то головы, но спортсменам от этого не легче.
andyk82
mobile_actor Про какой суд она толкует? На каком суде Макларен мог нервничать? А если Родченков на нее в суд подаст за клевету о вербовке? 23:53 12 ФЕВРАЛЯ-------------------Дыру в стенке видело на фото? Что скажешь? ну вот и молчи...
00:10
shpasic
пусть подаёт. в Басманный.
00:10
mobile_actor
Про какой суд она толкует? На каком суде Макларен мог нервничать? А если Родченков на нее в суд подаст за клевету о вербовке?
23:53 12 февраля