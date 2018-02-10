11:45 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Лыжные гонки

Анастасия Седова: "Статус OAR ни на что не влияет"

1

Российская лыжница Анастасия Седова после гонки в скиатлоне на 7,5 км отметила, что ей не хватило держания лыж. Она финишировала 12-й, уступив шведке Шарлотте Калле более минуты.

– На классической части мне немного не хватило держания лыж, – сказала Седова. – Хотя скольжение было отличным и за счет него мне удавалось что-то отыгрывать. Но из-за плохого держания потеряла на "классике" много сил и энергии. Потом пыталась отыграть на "коньке", была хорошая спортивная злость, но чего-то не хватило.

– Почему у вас возникли проблемы с держанием? Вроде бы погода здесь вполне понятная и предсказуемая.

– Сложно сказать, мне еще надо поговорить с сервис-группой. Я спрашивала у других девочек, у них с лыжами все было хорошо. Получается, может быть, проблема была во мне.

– Сильно волновались? Все-таки это ваша первая Олимпиада и первая гонка.

– Волнение изначально было, но после старта оно уже не ощущалось. Я уже видела перед собой только спины соперниц и думала, как их обогнать.

– Вам нравится олимпийская трасса?

– Я люблю такие трассы, она мне подходит. Здесь минимум равнины, хорошие подъемы.

– Статус OAR вам не мешает?

– Статус вообще ни на что не влияет. На самом деле, мы сами себе надумываем, что на нас могут косо посмотреть или еще что-то. Ничего подобного нет, мы нормально общаемся со всеми спортсменами. В соцсетях мне тоже пишут много слов поддержки, желают удачи. Это очень приятно, потому что лыжный спорт не особенно популярен.

– В целом, своим результатом в первой гонке вы не особенно разочарованы?

– Я довольна, прежде всего, тем, что самочувствие было хорошим. По первой гонке мы всегда смотрим, все ли было правильно на сборе, на тренировках. Это показатель. А что касается лыж, это жизнь, бывают такие обстоятельства, с которыми ничего нельзя сделать. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

Опрос

Какое место займет сборная России в командном зачете Олимпиады-2018?
голосовать
1
Материалы сюжета: Олимпийский допуск России
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

ЛокоМотив

Статус вообще ни на что не влияет. На самом деле, мы сами себе надумываем, что на нас могут косо посмотреть или еще что-то. вот видишь,уже влияет,тебя лишили самого главного твоего статуса,а раз ты так считаешь,ты не OAR, а RОА

11:58

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!