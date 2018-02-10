Анастасия Седова: "Статус OAR ни на что не влияет"

Российская лыжница Анастасия Седова после гонки в скиатлоне на 7,5 км отметила, что ей не хватило держания лыж. Она финишировала 12-й, уступив шведке Шарлотте Калле более минуты.

– На классической части мне немного не хватило держания лыж, – сказала Седова. – Хотя скольжение было отличным и за счет него мне удавалось что-то отыгрывать. Но из-за плохого держания потеряла на "классике" много сил и энергии. Потом пыталась отыграть на "коньке", была хорошая спортивная злость, но чего-то не хватило.

– Почему у вас возникли проблемы с держанием? Вроде бы погода здесь вполне понятная и предсказуемая.

– Сложно сказать, мне еще надо поговорить с сервис-группой. Я спрашивала у других девочек, у них с лыжами все было хорошо. Получается, может быть, проблема была во мне.

– Сильно волновались? Все-таки это ваша первая Олимпиада и первая гонка.

– Волнение изначально было, но после старта оно уже не ощущалось. Я уже видела перед собой только спины соперниц и думала, как их обогнать.

– Вам нравится олимпийская трасса?

– Я люблю такие трассы, она мне подходит. Здесь минимум равнины, хорошие подъемы.

– Статус OAR вам не мешает?

– Статус вообще ни на что не влияет. На самом деле, мы сами себе надумываем, что на нас могут косо посмотреть или еще что-то. Ничего подобного нет, мы нормально общаемся со всеми спортсменами. В соцсетях мне тоже пишут много слов поддержки, желают удачи. Это очень приятно, потому что лыжный спорт не особенно популярен.

– В целом, своим результатом в первой гонке вы не особенно разочарованы?

– Я довольна, прежде всего, тем, что самочувствие было хорошим. По первой гонке мы всегда смотрим, все ли было правильно на сборе, на тренировках. Это показатель. А что касается лыж, это жизнь, бывают такие обстоятельства, с которыми ничего нельзя сделать. (Наталья МАРЬЯНЧИК)