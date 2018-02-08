Тина Херманн: "Если бы были доказательства, то русских бы дисквалифицировали пожизненно"

Трехкратная чемпионка мира по скелетону немка Тина Херманн отметила, что нельзя бездоказательно наказывать российских спортсменов. Она добавила, что если бы доказательства были, то россиян бы уже дисквалифицировали пожизненно.
– Нельзя наказывать российских спортсменов, пока нет никаких конкретных доказательств, – цитирует Berliner-Zeitung Херманн. – Если бы они были, то русских бы дисквалифицировали пожизненно, но доказательств не было.
Напомним, согласно решению исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) от 5 декабря 2017 года, российские спортсмены, которые получили допуск до соревнований, могут выступать в Пхенчхане под олимпийским флагом и в статусе OAR (олимпийский спортсмен из России). В число допущенных до Олимпиады вошли 169 российских атлетов, многим лидерам сборной России было отказано без объяснения причин.
После этого более четырех десятков российских спортсменов подали апелляции в CAS. Окончательно решение суда ожидается завтра, 9 февраля.
NapoliFC
Допингерша говорит о допинге еще и планирует выступить на Олимпиаде, прикольно:)
21:41
PLUT-IN
ходоки не жрали, штангисты не жрали, а чего их то дисквалифицировали?
20:42
Bask71
Это точно. Если бы было хоть что-то, то дисквалифицировали бы всех и навсегда. А так себя отмывают. С больной головы на здоровую валят...
19:58
Жора_Фридман
кагжетаг, а вот мухларен уверен что он всё всем доказал. и вдруг какая то там немка ... да что она себе позволяет?
19:35
spetrov
...Ну и "закон обратной силы не имеет" тоже хороший принцип, про который нужнео помнить.
18:31
spetrov
Тут важно еще что. Дисквалифицировали бы представитель других стран пожизненно за аналогичные проступки. "Равенство перед законом, равноправие — важнейший принцип..., согласно которому все граждане равны перед законом независимо от их расы, национальности, пола, места жительства, положения в обществе, религиозных и политических убеждений. Нарушение этого принципа называется дискриминацией." (с)
18:24