Тина Херманн: "Если бы были доказательства, то русских бы дисквалифицировали пожизненно"

Трехкратная чемпионка мира по скелетону немка Тина Херманн отметила, что нельзя бездоказательно наказывать российских спортсменов. Она добавила, что если бы доказательства были, то россиян бы уже дисквалифицировали пожизненно.

– Нельзя наказывать российских спортсменов, пока нет никаких конкретных доказательств, – цитирует Berliner-Zeitung Херманн. – Если бы они были, то русских бы дисквалифицировали пожизненно, но доказательств не было.

Напомним, согласно решению исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) от 5 декабря 2017 года, российские спортсмены, которые получили допуск до соревнований, могут выступать в Пхенчхане под олимпийским флагом и в статусе OAR (олимпийский спортсмен из России). В число допущенных до Олимпиады вошли 169 российских атлетов, многим лидерам сборной России было отказано без объяснения причин.

После этого более четырех десятков российских спортсменов подали апелляции в CAS. Окончательно решение суда ожидается завтра, 9 февраля.