18:16 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Скелетон

Тина Херманн: "Если бы были доказательства, то русских бы дисквалифицировали пожизненно"

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Трехкратная чемпионка мира по скелетону немка Тина Херманн отметила, что нельзя бездоказательно наказывать российских спортсменов. Она добавила, что если бы доказательства были, то россиян бы уже дисквалифицировали пожизненно.

– Нельзя наказывать российских спортсменов, пока нет никаких конкретных доказательств, – цитирует Berliner-Zeitung Херманн. – Если бы они были, то русских бы дисквалифицировали пожизненно, но доказательств не было.

Напомним, согласно решению исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) от 5 декабря 2017 года, российские спортсмены, которые получили допуск до соревнований, могут выступать в Пхенчхане под олимпийским флагом и в статусе OAR (олимпийский спортсмен из России). В число допущенных до Олимпиады вошли 169 российских атлетов, многим лидерам сборной России было отказано без объяснения причин.

После этого более четырех десятков российских спортсменов подали апелляции в CAS. Окончательно решение суда ожидается завтра, 9 февраля.

результаты опроса
32321 чел.
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Сторону российских спортсменов
44.8%
Сторону МОК
49.1%
Все равно - скорее бы начались соревнования
6.1%
6
Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
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КОММЕНТАРИИ (6)
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NapoliFC

Допингерша говорит о допинге еще и планирует выступить на Олимпиаде, прикольно:)

21:41

PLUT-IN

ходоки не жрали, штангисты не жрали, а чего их то дисквалифицировали?

20:42

Bask71

Это точно. Если бы было хоть что-то, то дисквалифицировали бы всех и навсегда. А так себя отмывают. С больной головы на здоровую валят...

19:58

Жора_Фридман

кагжетаг, а вот мухларен уверен что он всё всем доказал. и вдруг какая то там немка ... да что она себе позволяет?

19:35

spetrov

...Ну и "закон обратной силы не имеет" тоже хороший принцип, про который нужнео помнить.

18:31

spetrov

Тут важно еще что. Дисквалифицировали бы представитель других стран пожизненно за аналогичные проступки. "Равенство перед законом, равноправие — важнейший принцип..., согласно которому все граждане равны перед законом независимо от их расы, национальности, пола, места жительства, положения в обществе, религиозных и политических убеждений. Нарушение этого принципа называется дискриминацией." (с)

18:24