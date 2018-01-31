Александр Третьяков: "Не представляю, как спортсмен может без тренера на Играх. Но ехать обязательно нужно!”

Российский скелетонист Александр Третьяков, пожизненно отстраненный Международным Олимпийским комитетом (МОК) от участия на Олимпийских играх, считает, что спортсменам нужно обязательно ехать в Пхенчхан. При этом он не представляет, как атлетам будет тяжело без своих специалистов.

Напомним, что сборная по скелетону отправится в Корею без тренерского штаба.

– Даже не знаю, что сказать… Разве может спортсмен ехать в Корею без тренера? Скелетон – такой же вид спорта, как и футбол, – сказал Третьяков. – Специалист должен быть со своим подопечным. Он отвечает за множество процессов. Например, носит скелетон.

Хорошо, что едут бобслейные тренера, массажисты. Думаю, они возьмут на себя часть функций.

– И как быть в такой ситуации? Стоит вообще ехать спортсменам в Корею?

– А куда деваться? Есть пословица: "Назвался груздем – полезай в кузов". Обязательно надо отстаивать честь страны, несмотря на все трудности. (Павел ГУРЕВИЧ)