14:19 17 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Шорт-трек

Софья Просвирнова: "Полуторкой" вообще недовольна, но это дает стимул работать дальше"

Российская шорт-трекистка Софья Просвирнова отметила, что недовольна выступление на дистанции 1500 м на Олимпиаде в Пхенчхане. Она не смогла квалифицироваться в полуфинал на этой дистанции.

– Подустала, да и пик формы пришелся на "пятисотку", – цитирует "Р-Спорт" Просвирнову. – На пике две недели, так что сейчас уже не хватает аэробной базы. Впереди еще 1000 м, соберемся с силами, всегда нужно бороться до конца.

Олимпиада еще не закончена, я довольна результатом на 500 м, "полуторкой" вообще недовольна, но это дает стимул работать дальше.

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