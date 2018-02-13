Семен Елистратов: "Очень хочется побороться за пьедестал, потому что я могу это сделать"

Бронзовый призер Олимпийских игр 2018 года по шорт-треку на дистанции 1500 метров россиянин Семен Елистратов отметил, что способен завоевать награду на дистанции 1000 метров. Сегодня он преодолел квалификацию на этой дистанции.

– Вы знаете, так много внимания было в последнее время к моей персоне, что я не успевал всем отвечать. Не был к такому готов, - цитирует "Р-Спорт" Елистратова. - Но эту победу (бронзу на 1500 м) в голову не беру. Впереди две дистанции, очень хочется побороться за пьедестал почета, потому что я могу это сделать.

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