Руслан Захаров: "Кубертен возобновлял Олимпийские игры, а сейчас мы видим Олимпийские войны"

Олимпийский чемпион Сочи-2014 Руслан Захаров отметил, что у него осталась надежда на участие в Олимпийских играх-2018. Спортсмен также добавил, что обидно всем от решения МОК.

- Вы сменили вид спорта, сумели за полгода отобраться в Пхенчхан – и тут такой поворот. Могу только представить, каково вам.

- Обидно всем. Для многих отобраться на Олимпийские игры – уже очень непросто. Я никогда не был лидером, всегда ходил в крепких середнячках и, конечно, я очень расстроен из-за всей истории. Но что делать? Нужно двигаться вперед.

- Вы наверняка задавались вопросом: почему так? Какой-то ответ на него нашли?

- Нет, вот читаю новости и не понимаю, какая тут вообще логика. Отстраняют и тех, кто выступал в Сочи-2014 и вчерашних юниоров, которые еще вообще нигде не участвовали. По каким причинам они не допущены? Ребята, составлявшие эти списки, бьют точечно. И какая-то стратегия у них есть. Но раскусить их я пока не могу (смеется). Не знаю, кто будет следующим. Логика сложная. Разбивать пары в фигурном катании – это они вообще молодцы. Браво. Очень грамотно придумали.

Думаю, Пьер де Кубертен переворачивается там, где он лежит. Его мечтой было возобновить Олимпийские игры, а сейчас мы видим Олимпийские войны. Не очень приятно все это.

- Хоть какая-то надежда выступить в Пхенчхане у вас сохраняется?

- Конечно! Олимпийские игры еще не начались. И пока они не закончились – есть шанс стать их участником. Масс-старт пройдет только 24 февраля, до этого дня ровно месяц. Поэтому я еще теплюсь надеждой, что Томас Бах поймет, сколь серьезные ошибки они совершают. Верим. Себастьян Крос всегда говорил нам, что пока есть хотя бы маленький шанс - ты не проиграл.

Напомним, что Захаров не получил приглашения от МОК на Олимпийские игры-2018. Также недопущены до Игр Антон Шипулин, Сергей Устюгов, Виктор Ан, Ксения Столбова и другие. Полный список атлетов – здесь.