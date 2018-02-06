Основанием для исков 32 россиян в CAS стал санкционный характер критериев МОК

32 российских спортсмена подали иски в CAS на основании санкционного характера критериев МОК для приглашений на Олимпиаду-2018 и злоупотребления организацией ее монопольной позицией. Об этом сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на швейцарскую юридическую компанию.

"6 февраля 32 спортсмена подали иск в CAS в Пхенчхане в рамках специальной процедуры ad hoc. В дополнение к заявленным в Лозанне (в суд первой инстанции трибунала Лозанны) основаниям для иска в документе указаны санкционный характер примененных МОК критериев приглашения, их существенное расширение по сравнению с теми, которые были одобрены в решении исполкома МОК от 5 декабря 2017 года (исполком МОК одобрил три критерия, в то время как комиссия по приглашению российских атлетов руководствовалась 17 критериями), нарушение индивидуальных прав спортсменов, злоупотребление МОК своей монопольной позицией", – говорится в заявлении.

Напомним, что по решению МОК россияне выступят на Олимпиаде в Пхенчхане в статусе "Олимпийские атлеты из России" (OAR) под олимпийским флагом. Каждому спортсмену выслано приглашение специальной комиссии МОК по допуску. В число допущенных до Олимпиады вошли 169 россиян, многим лидерам сборной России было отказано без объяснения причин.

Ранее стало известно, что слушания в CAS по апелляциям 32 российских спортсменов на их недопуск до Олимпийских игр 2018 года пройдут 7 февраля в Пхенчхане. Процесс начнется в 13.00 по местному времени (7.00 по московскому).