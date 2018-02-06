Основанием для исков 32 россиян в CAS стал санкционный характер критериев МОК

32 российских спортсмена подали иски в CAS на основании санкционного характера критериев МОК для приглашений на Олимпиаду-2018 и злоупотребления организацией ее монопольной позицией. Об этом сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на швейцарскую юридическую компанию.
"6 февраля 32 спортсмена подали иск в CAS в Пхенчхане в рамках специальной процедуры ad hoc. В дополнение к заявленным в Лозанне (в суд первой инстанции трибунала Лозанны) основаниям для иска в документе указаны санкционный характер примененных МОК критериев приглашения, их существенное расширение по сравнению с теми, которые были одобрены в решении исполкома МОК от 5 декабря 2017 года (исполком МОК одобрил три критерия, в то время как комиссия по приглашению российских атлетов руководствовалась 17 критериями), нарушение индивидуальных прав спортсменов, злоупотребление МОК своей монопольной позицией", – говорится в заявлении.
Напомним, что по решению МОК россияне выступят на Олимпиаде в Пхенчхане в статусе "Олимпийские атлеты из России" (OAR) под олимпийским флагом. Каждому спортсмену выслано приглашение специальной комиссии МОК по допуску. В число допущенных до Олимпиады вошли 169 россиян, многим лидерам сборной России было отказано без объяснения причин.
Ранее стало известно, что слушания в CAS по апелляциям 32 российских спортсменов на их недопуск до Олимпийских игр 2018 года пройдут 7 февраля в Пхенчхане. Процесс начнется в 13.00 по местному времени (7.00 по московскому).
Дополнительная информация
https://rsport.ria.ru/winter2018_russia/20180206/1132089073.html
rusfed 2.0
daniyal60189, Кто из выигравших суд, например, тут есть?
10:58
daniyal60189
rusfed 2.0 13 выигравших суд есть в этом списке, а 6 с допинговой истории рассматривается в другом суде
10:55
rusfed 2.0
В этом списке нет 13 выигравших суд и нет 6 с допинговой историей (Логинов и Ко.). Юристы хотят сначала получить реакцию суда по Устюгову и Ко?
10:51
rusfed 2.0
Деньги в современном мире делаются не из газа и нефти - а из услуг. Поэтому все деньги - в Швейцарии )
10:45