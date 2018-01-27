Загитова и Медведева уехали на Олимпиаду молча

На проводах в Пхенчхан, прошедших сегодня в московской спортшколе "Самбо-70 , лидеры сборной России по фигурному катанию Алина Загитова и Евгения Медведева не проронили ни слова, несмотря на многочисленные просьбы о комментариях. На импровизированную сцену на льду девушек выводили большие куклы – мальчик и девочка в футболках "Самбо". Двукратная чемпионка мира явно находилась в хорошем настроении, задорно перемещалась, принимала напутствия и объятия от гимнасток-призеров Олимпийских игр в Рио Седы Тутхалян, Марии Пасеки и Дарьи Спиридоновой.

Выслушав пожелания и получив флаги "Самбо-70", девушки покинули лед, раздав по пути автографы юным фигуристам. Медведеву и Загитову заваливали вопросами, но они оставляли их без ответа. Позже журналисты выстроились в коридор, по которому Алина с Женей, уже одетые в куртки и шапки, покинули в школу. За происходящим наблюдала бабушка Медведевой, но что-то либо комментировать отказалась. "Я уточнила, мне сказали, лучше не стоит", – объяснила она. Уже по окончании официальной части тренер фигуристок Этери Тутберидзе в холле что-то обстоятельно рассказывала и советовала Загитовой. (Екатерина БЕСПАЛОВА)