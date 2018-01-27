16:58 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Загитова и Медведева уехали на Олимпиаду молча

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На проводах в Пхенчхан, прошедших сегодня в московской спортшколе "Самбо-70 , лидеры сборной России по фигурному катанию Алина Загитова и Евгения Медведева не проронили ни слова, несмотря на многочисленные просьбы о комментариях. На импровизированную сцену на льду девушек выводили большие куклы – мальчик и девочка в футболках "Самбо". Двукратная чемпионка мира явно находилась в хорошем настроении, задорно перемещалась, принимала напутствия и объятия от гимнасток-призеров Олимпийских игр в Рио Седы Тутхалян, Марии Пасеки и Дарьи Спиридоновой.

Выслушав пожелания и получив флаги "Самбо-70", девушки покинули лед, раздав по пути автографы юным фигуристам. Медведеву и Загитову заваливали вопросами, но они оставляли их без ответа. Позже журналисты выстроились в коридор, по которому Алина с Женей, уже одетые в куртки и шапки, покинули в школу. За происходящим наблюдала бабушка Медведевой, но что-то либо комментировать отказалась. "Я уточнила, мне сказали, лучше не стоит", – объяснила она. Уже по окончании официальной части тренер фигуристок Этери Тутберидзе в холле что-то обстоятельно рассказывала и советовала Загитовой. (Екатерина БЕСПАЛОВА)

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (13)
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rusfed 2.0

Молодец Тутберидзе

21:38

КГИ

До такой степени обрыдла эта олимпиада, что абсолютно до лампочки кто там и что завоюет. Кроме этих девчонок. Болеть буду только за Женю с Алиной, и смотреть только их.

19:29

SS-1525-Sergey

кузя23 ...17:33 +++ так и есть спорная сборная!

19:20

genry2012

КУзя23 - Заметил? Издание сдохло вместе со спортом?

19:09

Друг И

Balashov Kirill Это их предали,как и больше сотню других спортсменов!Предали чиновники НОК и прежний министр спорта!Которые свои интересы ставили выше того что они должны делать.Удачи Вам девочки!!!!

18:43

Balashov Kirill

Удачи , получить медаль за предательство...

17:54

кузя23

"На проводах в Пхенчхан, прошедших сегодня в московской спортшколе "Самбо-70 , лидеры спорной России по фигурному катанию"_ Спорной России? Опечаточка по Фрейду в некогда уважаемом спортивном издании.

17:33

Весёлый©

"Спортсмен, медали куй, как куёшь, цензуре рты не зашить нам! Красная Армия — Красный ёж — верная наша защита!" (с)

17:23

Andre_Saratov

Молчание — самый лучший ответ на бессмысленные вопросы.(с)

17:23

Serenky25

А что, можно такой флаг брать? Никаких ассоциаций с Россией и НКВД? Так вам там еще добавят. Хотя если Вы его достанете во время прохождения, предварительно выкинув флаг МОК, вот это будет ПОСТУПОК!

17:18

Serenky25

Саамбо (бэкр. самозащита без оружия) — советский вид спортивного единоборства, а также комплексная система самозащиты, разработанная сотрудниками инструкторского и тренерского состава общества «Динамо» в 1930-е годы для подготовки офицеров НКВД и военнослужащих внутренних войск

17:17

NF

...и не чокаясь...

17:08

suomi257

молодцы!!!....пример многим надо брать пиарщикам с них!!!

17:06