Загитова и Медведева уехали на Олимпиаду молча

На проводах в Пхенчхан, прошедших сегодня в московской спортшколе "Самбо-70 , лидеры сборной России по фигурному катанию Алина Загитова и Евгения Медведева не проронили ни слова, несмотря на многочисленные просьбы о комментариях. На импровизированную сцену на льду девушек выводили большие куклы – мальчик и девочка в футболках "Самбо". Двукратная чемпионка мира явно находилась в хорошем настроении, задорно перемещалась, принимала напутствия и объятия от гимнасток-призеров Олимпийских игр в Рио Седы Тутхалян, Марии Пасеки и Дарьи Спиридоновой.
Выслушав пожелания и получив флаги "Самбо-70", девушки покинули лед, раздав по пути автографы юным фигуристам. Медведеву и Загитову заваливали вопросами, но они оставляли их без ответа. Позже журналисты выстроились в коридор, по которому Алина с Женей, уже одетые в куртки и шапки, покинули в школу. За происходящим наблюдала бабушка Медведевой, но что-то либо комментировать отказалась. "Я уточнила, мне сказали, лучше не стоит", – объяснила она. Уже по окончании официальной части тренер фигуристок Этери Тутберидзе в холле что-то обстоятельно рассказывала и советовала Загитовой. (Екатерина БЕСПАЛОВА)
rusfed 2.0
Молодец Тутберидзе
21:38
КГИ
До такой степени обрыдла эта олимпиада, что абсолютно до лампочки кто там и что завоюет. Кроме этих девчонок. Болеть буду только за Женю с Алиной, и смотреть только их.
19:29
SS-1525-Sergey
кузя23 ...17:33 +++ так и есть спорная сборная!
19:20
genry2012
КУзя23 - Заметил? Издание сдохло вместе со спортом?
19:09
Друг И
Balashov Kirill Это их предали,как и больше сотню других спортсменов!Предали чиновники НОК и прежний министр спорта!Которые свои интересы ставили выше того что они должны делать.Удачи Вам девочки!!!!
18:43
Balashov Kirill
Удачи , получить медаль за предательство...
17:54
кузя23
"На проводах в Пхенчхан, прошедших сегодня в московской спортшколе "Самбо-70 , лидеры спорной России по фигурному катанию"_ Спорной России? Опечаточка по Фрейду в некогда уважаемом спортивном издании.
17:33
Весёлый©
"Спортсмен, медали куй, как куёшь, цензуре рты не зашить нам! Красная Армия — Красный ёж — верная наша защита!" (с)
17:23
Andre_Saratov
Молчание — самый лучший ответ на бессмысленные вопросы.(с)
17:23
Serenky25
А что, можно такой флаг брать? Никаких ассоциаций с Россией и НКВД? Так вам там еще добавят. Хотя если Вы его достанете во время прохождения, предварительно выкинув флаг МОК, вот это будет ПОСТУПОК!
17:18
Serenky25
Саамбо (бэкр. самозащита без оружия) — советский вид спортивного единоборства, а также комплексная система самозащиты, разработанная сотрудниками инструкторского и тренерского состава общества «Динамо» в 1930-е годы для подготовки офицеров НКВД и военнослужащих внутренних войск
17:17
NF
...и не чокаясь...
17:08
suomi257
молодцы!!!....пример многим надо брать пиарщикам с них!!!
17:06