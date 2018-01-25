Мартен Фуркад и Дорен-Абер вошли в состав сборной Франции на Игры-2018

Стал известен состав сборной Франции на Олимпиаду-2018. Как сообщает Ski-Nordique, за мужскую команду выступят Мартен Фуркад, Симон Фуркад, Симон Дестье, Кантен Фийон Майе, Эмильян Жаклен и Антонен Гигонна.

В женскую команду вошли Селия Эмонье, Анаис Бескон, Жюстин Бреза, Анаис Шевалье, Жюли Симон и Мари Дорен-Абер. Напомним, лучшим результатом Дорен-Абер в личных гонках в этом сезоне стало 13-е место в гонке преследования на этапе Кубка мира в Антерсельве.

Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля в Пхенчхане.