18:14 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Ларс Юханссон: "Не сильно расстроился, что не позвали на Олимпиаду"


Голкипер ЦСКА Ларс Юханссон не расстроился, что не получил приглашения в сборную Швеции на Олимпиаду-2018. Хоккеист отметил, что теперь у него есть больше возможности работать над собой. В этом сезоне 30-летний вратарь провел 20 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и одержал 15 побед.

– Как проходит адаптация после Северной Америки? Недавно продлили контракт.

– Все идет своим чередом, тяжеловато, но привыкаю, вкатываюсь, хоккей здесь другой, игроки больше работают с шайбой, больше льда, не так много бросков, как там, – цитирует "Бизнес Online" Юханссона. – Очень рад, что совсем недавно продлил контракт, теперь остается его усердно отрабатывать. Не сильно расстроился, что не позвали на Олимпиаду, значит надо больше работать, сейчас цель взять Кубок.

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https://sport.business-gazeta.ru/news/210046/

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