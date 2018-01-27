Елена Вяльбе: "Сожалею, что пожимала Баху руку"

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе выступила с критикой в адрес главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха. По мнению руководителя национальной федерации, нельзя прощать цинизм, с которым относятся к России.
- Я нахожусь в смятении и не понимаю, зачем нам ехать на эту Олимпиаду. Никогда в жизни не находилась в таком состоянии, - цитирует RT Вяльбе. - С одной стороны, понимаю, как важно любому спортсмену там выступить. С другой, везти туда просто статистов ни в коем случае нельзя. И я не считаю нужным прощать тот цинизм, с которым относятся к России. Президент МОК Томас Бах буквально с издевкой сказал, что мы, оказывается, должны ценить, что в Пхенчхан пустили 169 отечественных спортсменов. Сожалею, что когда-то пожимала ему руку и сидела с ним за одним столом.
Наверное, кому-то выгодно, чтобы на Олимпийские игры не поехали лидеры российской команды. В таком случае можно будет, кивая на отсутствие медалей, сказать, что без допинга отечественные спортсмены ни на что не способны. При этом никто не вспомнит, что тех, кто мог бороться за награды, в Пхенчхан просто не пригласили. Мне кажется, Россия утратила ключевые позиции в мировом спорте. Раньше к нашему мнению прислушивались везде, а сейчас всё решается либо силой, либо деньгами.
Напомним, МОК в конце 2017 года приостановил членство ОКР в международной организации, из-за чего российские спортсмены могут выступить на Олимпиаде только в нейтральном статусе (олимпийский атлет из России) под олимпийским флагом. 23 января стало известно, что на Игры-2018 не приглашены многие ведущие российские спортсмены, среди которых Антон Шипулин, Сергей Устюгов, Виктор Ан, Павел Кулижников, Денис Юсков и многие другие.
Напомним, Игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
МОК назвал 17 критериев, Россия - 169 олимпийцев //
Россиянам запретили называть себя "россиянами" //
Больше не спорт. Олимпийцам предлагают отказаться от России в письменном виде
Опрос
Дополнительная информация
https://russian.rt.com/sport/news/474709-vyalbe-mok-bah-rukopozhatie-sozhalenie
Антимайдан
spetrov Да здравствуют О.И.-18 без рсфср, ну ты-то и ногтя этой женщины не стоишь. Посмотрим, на кого ты будешь похож в ее возрасте.++++++++++++++++++++ Зачем столько внимания этому тролю? По сути ему Елене возразить нечего, пытается "острить" про её внешность. Но вот подбородки западных идолов - Черчиля, например - он не считал, полагаю...:)
21:43
S-E fan
Бах сделал свое дело, Бах может уходить! Госдеп.
21:33
За Россию без допинга!
Бах сделал все, чтобы на Олимпиаду поехал хоть кто-то из олимпийских атлетов России. МОК мог вообще всех не пустить. Но свинская неблагодарность у "патриотов" в крови
21:04
К.Б.Ын
Дык , плюнь ему в рожу !
21:00
Рос.Гвардеец.
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср-выколи себе глаза.
21:00
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср
ПОДСТРИЖЕННЫЕ НОГТИ выглядят гораздо лучше и моложе , чем трёхбородочная начальница... Привет СПЕТРОВУ 20:30 !!!
20:51
Рос.Гвардеец.
Те,кто осуждает и оскорбляет Великих спортсменов в комментариях,я вас презираю за вашу жалкую,никчемную душонку.Кто вы такие их осуждать?Раздражаете больше,чем всякие Бахи и ему подобные.Не нравится если кому-то смотреть на Вяльбе,выколи себе глаза.
20:46
spetrov
...Можем и не смотреть. Мамку нам свою пакажи.
20:33
spetrov
А по теме - ничего, Елена. Жизнь на этом не заканчивается. У нормальных людей, если они из себя что-то представляют, кроме друзей всегда найдутся и враги, и завистники.
20:32
luna69
Ехать на эту олимпиаду - это унизить себя как человека и спортсмена представляющего свою страну, предать партнёров недопущенных к играм! Цель этой компании не борьба за чистоту спорта (тогда бы туда не допустили норвегию, шведов, америкосов и немцев), это попытка унизить Россию и Русских! И те кто туда поедут - пособники наших врагов!
20:31
spetrov
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср, ну ты-то и ногтя этой женщины не стоишь. Посмотрим, на кого ты будешь похож в ее возрасте.
20:30
докторр
Наглядный пример применения анаболиков (если судить по внешнему виду)
20:30
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср
бедный ТОММИ... Трёхподбородочная жирдяйка пыталась испугать ТЕБЯ своей пухлой рукой???
20:28
dv2205
Полностью поддерживаю! Не ехать!
20:16
andrtsch
а мы сожалеем, еленушка, что болели за вас в спортивную бытность......... а сейчас наблюдаем моральное и физическое разложение, глядя на вас.
20:13
Антимайдан
Елена права - на эти ОИ надо ехать только тем из наших, кто реально претендует на награды. Бойкотировать нельзя - нас именно на это Запад и провоцирует. !69-ти спортсменам там делать в таких условиях нечего. Надеюсь, сами спортсмены найдут в себе силы отказаться. Иначе, действительно, "свободные независимые" западные СМИ будут "кивая на отсутствие медалей"(с) кричать "что без допинга отечественные спортсмены ни на что не способны."(с)
19:59
Волейболюга
Умница!
19:59
Михаил Тверь
Полностью поддерживаю! Не ехать! Признают только силу на Западе и в США. Если ответить не приездом, что мы потеряем? Да ничего, кроме тех оскорблений и унижений, которые уже есть и сколько еще будет! Да здравствуют Отдельно для "О.И.-18 без рсфср" - ты кого оскорблять надумал? Заткнулся бы лучше.
19:53
bvp
Молодец, Лена.
19:48
Гарик Денисов
Вяльбе - единственный мужик! молодец!
19:44
sarkis1957
А я не могу удивляться тем ушлепкам (иначе их просто назвать не могу!), которые по-хамски оскорбляют Елену Вяльбе и Анфису Резцову (тогда ещё Романову), которые рвали своих соперниц - норвежек, шведок, итальянок, немок... Видимо, тогда ещё на горшке сидели? Вот кто принес славу нашей стране!
19:32
Мойка для бомжей
Голусуем
19:30
sdf_1
Елена права: ехать на эту Олимпиаду нельзя
19:23
ykol2
Елена ты настоящий РУССКИЙ ПАТРИОТ в отличии от исымбаевых,жуковых,третьяков ,колобковых и прочих ур..в
19:20
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср
Через свои ТРИ подбородка, ТЫ и не смогла бы дотянуться до БАБАХА....
19:13
usuns
с такими высказываниями лена тебе недолго осталось в президентах ходить! ты что не знаешь, что щас генеральная линия - вести диалог, ехать, сражаться, доказывать....
19:11
ruslya
когда эта женщина говорит.что "все решается либо силой ,либо деньгами"- она кого имеет в виду ? ась?
19:07
Beard
Ну а Бах об этом не только жалеет,он эту свою ошибку исправляет,и исправляет очень жёстко!
18:58