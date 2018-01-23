Дочь Альберта Демченко тоже не пустили на Олимпиаду-2018

Исполнительный директор федерации санного спорта Станислав Тюрин заявил, что МОК исключил из заявки сборной России Татьяну Иванову и Викторию Демченко. Тюрин также добавил, что спортсменки все равно войдут в заявку национальной команды для участия в Олимпийских играх-2018.

– Эти две спортсменки все равно войдут в заявку сборной России для участия в Играх, – сказал Тюрин. – Мы ждем объяснений от МОК почему это произошло. Также у нас большой вопрос по специалистам – кто из них приглашен или не приглашен на сто процентов. По ним просто нет информации, а времени остается не так много. Международная федерация санного спорта нас очень сильно поддерживает. Но приглашения на Игры оформляет МОК.

Виктория Демченко – дочь главного тренера сборной России и знаменитого саночника Альберта Демченко, призер этапов Кубка мира. Татьяна Иванова была отстранена от Игр-2018 решением дисциплинарной комиссии МОК, но оспорила этот вердикт в Спортивной арбитраже. (Антон БАБОШИН)

23 января стало известно, что МОК принял решение отстранить ряд российских спортсменов от Олимпиады – среди них Антон Шипулин, Сергей Устюгов, Виктор Ан, Ксения Столбова и другие. Полный список атлетов – здесь.

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