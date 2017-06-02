Александр Медведев: "Ковальчук намерен сыграть на Олимпиаде-2018, будучи хоккеистом СКА"

Член совета директоров СКА Александр Медведев сообщил, что нападающий сборной России Илья Ковальчук планирует принять участие на Олимпиаде-2018, будучи игроком питерской команды. В конце апреля истек контракт форварда со СКА, однако руководство планирует провести с хоккеистом переговоры по поводу нового соглашения

– Ковальчук твердо намерен сыграть на Олимпиаде, и играть на ней он будет в качестве игрока СКА, – приводит "Р-Спорт" слова Медведева.

Напомним, права на 34-летнего Ковальчука, который 11 июля 2013 года по собственному желанию завершил карьеру в НХЛ, принадлежат "Нью-Джерси". 3 сентября 2010 года он подписал 15-летний контракт на 100 миллионов долларов с "Дэвилз". 15 июля 2013 года Ковальчук подписал четырехлетний контракт со СКА и выиграл с командой два Кубка Гагарина.

Ранее генеральный менеджер "Нью-Джерси" Рэй Шеро отметил, что Илья Ковальчук намерен изучить варианты возвращения в НХЛ. По его словам, в этом вопросе все зависит от самого игрока.