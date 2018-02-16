Александр Юдин: "У нас тысячи разбираются в хоккее, а отвечает за все Олег Знарок"

Бывший защитник сборной России Александр Юдин считает, что рано делать выводы о перспективах команды после успешного матча со Словенией (8:2). В предыдущей игре россияне уступили Словакии (2:3).

– Очертания чемпионской команды увидели?

– Как это можно сделать за одну успешную игру? Только позавчера проиграли словакам, и интернет уже был заполнен разбитыми "Красными машинами". Надо больше побеждать.

– Сегодняшний соперник – не показатель?

– Слабых соперников нет на Олимпиаде, ведь Словения одолела американцев.

– У россиян действовала одна игровая тройка, три – сдерживания. Ожидаете дальнейших перестроек?

– Победный состав не меняют. Сейчас начнутся обсуждения. Нас же умом не понять. Проиграли, и все – хана сборной. Разгромили словенцев – опять ищем минусы. У нас от любви до ненависти один шаг. Это же Россия. Надо быть с командой до конца. Проиграли раз, чтобы больше не уступать.

– Здорово смотрелось большинство. Можно остановиться на этих схемах и спецбригадах?

– У Знарка появился выбор. Нам надо радоваться, что разгромили крепкую сборную, которая уже пять лет достойно выступает на чемпионатах мира.

– Илья Каблуков обосновал свое приглашение на Олимпиаду?

– Игроку доверили, и он себя проявил. У нас тысячи разбираются в хоккее, а отвечает за все Олег Знарок. Надо верить в тренерский штаб и команду, и все у нас получится.

– Как оцените нахождение Шипачева в запасе?

– После таких матчей как со Словакией по идее надо всех сажать, особенно лидеров. Тогда другим будет неповадно и будут лучше играть. Результат хороший, поэтому все сделали правильно.

– Сборную России прорвало и к завтрашнему матчу с США подойдут на позитиве. Эмоций хватит?

– Американцев одолели словенцы, мы их обыграли крупно. Значит, какой счет должен быть завтра?

– Разгромный.

– Все правильно (улыбается). (Евгений БЕЛОУСОВ)

Трансляция матча Россия - Словения // Расписание олимпийского хоккейного турнира – здесь