Александр Юдин: "У нас тысячи разбираются в хоккее, а отвечает за все Олег Знарок"

Бывший защитник сборной России Александр Юдин считает, что рано делать выводы о перспективах команды после успешного матча со Словенией (8:2). В предыдущей игре россияне уступили Словакии (2:3).
– Очертания чемпионской команды увидели?
– Как это можно сделать за одну успешную игру? Только позавчера проиграли словакам, и интернет уже был заполнен разбитыми "Красными машинами". Надо больше побеждать.
– Сегодняшний соперник – не показатель?
– Слабых соперников нет на Олимпиаде, ведь Словения одолела американцев.
– У россиян действовала одна игровая тройка, три – сдерживания. Ожидаете дальнейших перестроек?
– Победный состав не меняют. Сейчас начнутся обсуждения. Нас же умом не понять. Проиграли, и все – хана сборной. Разгромили словенцев – опять ищем минусы. У нас от любви до ненависти один шаг. Это же Россия. Надо быть с командой до конца. Проиграли раз, чтобы больше не уступать.
– Здорово смотрелось большинство. Можно остановиться на этих схемах и спецбригадах?
– У Знарка появился выбор. Нам надо радоваться, что разгромили крепкую сборную, которая уже пять лет достойно выступает на чемпионатах мира.
– Илья Каблуков обосновал свое приглашение на Олимпиаду?
– Игроку доверили, и он себя проявил. У нас тысячи разбираются в хоккее, а отвечает за все Олег Знарок. Надо верить в тренерский штаб и команду, и все у нас получится.
– Как оцените нахождение Шипачева в запасе?
– После таких матчей как со Словакией по идее надо всех сажать, особенно лидеров. Тогда другим будет неповадно и будут лучше играть. Результат хороший, поэтому все сделали правильно.
– Сборную России прорвало и к завтрашнему матчу с США подойдут на позитиве. Эмоций хватит?
– Американцев одолели словенцы, мы их обыграли крупно. Значит, какой счет должен быть завтра?
– Разгромный.
– Все правильно (улыбается). (Евгений БЕЛОУСОВ)
Трансляция матча Россия - Словения // Расписание олимпийского хоккейного турнира – здесь