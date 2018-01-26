12 игроков из КХЛ вошли в состав сборной Швеции на Олимпиаду

Сборная Швеции огласила состав команды на Олимпийские игры в Пхенчхане. В него вошли 25 игроков, 12 из них представляют клубы КХЛ.

Полностью состав сборной Швеции выглядит следующим образом:

вратари - Юнас Энрот ("ДИНАМО" Мн, КХЛ), Виктор Фаст ("Векше"), Магнус Хелльберг ("КУНЬЛУНЬ", КХЛ);



защитники - Стаффан Кронвалль ("ЛОКОМОТИВ", КХЛ), Микаэль Викстранд ("Ферьестадт"), Патрик Херсли (СКА, КХЛ), Юхан Франссон ("Женева"), Симон Бертилссон ("Брюнэс"), Расмус Далин ("Фрелунда"), Эрик Густафссон ("НЕФТЕХИМИК", КХЛ), Юнас Анелев ("АВАНГАРД", КХЛ);



нападающие - Юаким Линдстрем ("Шеллефтео"), Фредрик Петтерсон ("Лайонс"), Пер Линдхольм ("Шеллефтео"), Деннис Эверберг ("НЕФТЕХИМИК", КХЛ), Джоэль Лундквист ("Фрелунда"), Александер Бергстрем ("СИБИРЬ", КХЛ), Виктор Стольберг ("Цуг"), Дик Аксельссон ("Ферьестадт"), Оскар Меллер ("Шеллефтео"), Карл Клингберг ("Цуг"), Антон Ландер ("АК БАРС", КХЛ), Линус Умарк ("САЛАВАТ ЮЛАЕВ", КХЛ), Патрик Закриссон ("СИБИРЬ", КХЛ), Джон Норман ("ЙОКЕРИТ", КХЛ).