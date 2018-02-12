07:44 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Фигурное катание

Вагнер vs Загитова. Американка критикует россиянку

Алина ЗАГИТОВА. Фото REUTERS
Алина ЗАГИТОВА. Фото REUTERS
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Серебряный призер чемпионата мира 2016 года и бронзовый призер Олимпиады-2014 Эшли Вагнер раскритиковала произвольную программу россиянки Алины Загитовой в командном турнире Олимпиады-2018. Она отметила, что ей не нравится постановка программы 15-летней россиянки.

Напомним, Загитова выиграла произвольную программу, установив персональный рекорд – 158,08 балла.

"Я уважаю соревновательный подход. Но не могу принять эту постановку. Это не программа. Она убила время в начале, а потом просто прыгала во второй половине. Это не выступление. Я понимаю, что судейская система это позволяет, но фигурное катание заключается не в этом. Я согласна, что это такая стратегия. Я не критикую то, что она так делает для своего успеха, мне это просто не нравится.

Она набирает очки за очками. Это система, и Загитова работает, как надо. Нельзя винить ее за то, что система так работает", - написала в Твиттере Вагнер.

Ранее 26-летняя Вагнер не смогла отобраться на Олимпиаду-2018 из-за неудачного выступления на чемпионате США, где она заняла четвертое место.

Алина Загитова: "Нас лишили права представлять Россию, но было приятно видеть русские флаги"

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

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КОММЕНТАРИИ (14)
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Felix BARSA

Вот пуканы у Америки рвет, смешно, завидуй молча в сторонке, слабачка!!!

10:30

Гаттузо Крут!!!!!!#!

пиндосская корова с лошадиной мордой негодуэ! у-ха-ха. Ты слизь, перхоть бестолковая, сиди и не вякай. Тебя всю карьеру судейки на медальки вытаскивали, ни одного прыжка кроме 2-го тулупа с докрутом не сделала. Жри гамбургеры и набирай вес.....

09:53

fifa_guru

слова обиженки и неудачницы)))

09:35

AndruFka

Эка бомбануло-то, ажо из-за окияна слышно

09:32

sailor1990

после смены руководства газетка валится в помойку

09:22

SpaMan

Предлагаю считать подрыв успешным

09:06

Опытный 63

Бомбит? разрыв? неплохо.Один вопрос-почему ты дома?

08:57

Niklass

Эшли,дорогая дегенератка,а ты ничего не хочешь сказать про своих соотечественниц и соотечественников ранее главенствующих в одиночном фигурном катании,которые выскакивали и в самом начале все отпрыгав словно роботы,в дальнейшем просто катали вату до конца программы,которую в свою очередь можно было уже и не смотреть.Обычно вторую половину программы все скучали и зевали,и зрители и судьи.А здесь,как никак интрига,а что же будет дальше? что еще будет исполнено и как исполнено? И зрители и судьи не спят,а пускают слюнки от удовольствия и в предвкушении вкусностей всяческих!

08:56

Vlаdimir

С тем же успехом можно критиковать фигуристов за то, что уровень подготовленности одних позволяет прыгать два или три четверых прыжка за программу, а других лишь один, да и то - неудачно. Другое дело что время Вагнер ушло и теперь она своими высказываниями стремится привлечь к себе внимание СМИ, чтобы те пригласили ее к сотрудничеству. Говоря проще - хочет бабла.

08:24

xxx5

Вот ведь ущербная, на ОИ не отобралась, а все туда же, критик !!!

08:20

Penziak

Уж ей ли вонять... Сиди, девочка, в своей Америке, и не пукай.

08:16

rusfed 2.0

Хохочу

08:15

Папа Рынской

истерика прописалась в мерикано-канацких рядах... эка их колбасит при виде россиян))) это - клиника!

08:09

pv101

Что мешает также прыгать во второй половине программы? А просто силёнок не хватает. У Загитовой хватает.

08:08

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