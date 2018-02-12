Вагнер vs Загитова. Американка критикует россиянку

Серебряный призер чемпионата мира 2016 года и бронзовый призер Олимпиады-2014 Эшли Вагнер раскритиковала произвольную программу россиянки Алины Загитовой в командном турнире Олимпиады-2018. Она отметила, что ей не нравится постановка программы 15-летней россиянки.
Напомним, Загитова выиграла произвольную программу, установив персональный рекорд – 158,08 балла.
"Я уважаю соревновательный подход. Но не могу принять эту постановку. Это не программа. Она убила время в начале, а потом просто прыгала во второй половине. Это не выступление. Я понимаю, что судейская система это позволяет, но фигурное катание заключается не в этом. Я согласна, что это такая стратегия. Я не критикую то, что она так делает для своего успеха, мне это просто не нравится.
Она набирает очки за очками. Это система, и Загитова работает, как надо. Нельзя винить ее за то, что система так работает", - написала в Твиттере Вагнер.
Ранее 26-летняя Вагнер не смогла отобраться на Олимпиаду-2018 из-за неудачного выступления на чемпионате США, где она заняла четвертое место.
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Ok. I respect the competitive approach. But no cannot do this set up. It's not a program. She killed time in the beginning and then just jumped the second half. It's not a performance. I understand that this is what the system allows but it's not all figure skating is about– Ashley Wagner (@AshWagner2010) 12 февраля 2018 г.
I absolutely agree it's a strategy, she works the system like I've said before. It's not criticizing her she's using this to her advantage. I just don't enjoy it as much as a whole program though. I find back loaded programs very empty in the front and too chaotic at the end. https://t.co/SnsVGUq05z– Ashley Wagner (@AshWagner2010) 12 февраля 2018 г.
Points on points. It's the system and she's working it, you can't blame her it works– Ashley Wagner (@AshWagner2010) 12 февраля 2018 г.
Felix BARSA
Вот пуканы у Америки рвет, смешно, завидуй молча в сторонке, слабачка!!!
10:30
Гаттузо Крут!!!!!!#!
пиндосская корова с лошадиной мордой негодуэ! у-ха-ха. Ты слизь, перхоть бестолковая, сиди и не вякай. Тебя всю карьеру судейки на медальки вытаскивали, ни одного прыжка кроме 2-го тулупа с докрутом не сделала. Жри гамбургеры и набирай вес.....
09:53
fifa_guru
слова обиженки и неудачницы)))
09:35
AndruFka
Эка бомбануло-то, ажо из-за окияна слышно
09:32
sailor1990
после смены руководства газетка валится в помойку
09:22
SpaMan
Предлагаю считать подрыв успешным
09:06
Опытный 63
Бомбит? разрыв? неплохо.Один вопрос-почему ты дома?
08:57
Niklass
Эшли,дорогая дегенератка,а ты ничего не хочешь сказать про своих соотечественниц и соотечественников ранее главенствующих в одиночном фигурном катании,которые выскакивали и в самом начале все отпрыгав словно роботы,в дальнейшем просто катали вату до конца программы,которую в свою очередь можно было уже и не смотреть.Обычно вторую половину программы все скучали и зевали,и зрители и судьи.А здесь,как никак интрига,а что же будет дальше? что еще будет исполнено и как исполнено? И зрители и судьи не спят,а пускают слюнки от удовольствия и в предвкушении вкусностей всяческих!
08:56
Vlаdimir
С тем же успехом можно критиковать фигуристов за то, что уровень подготовленности одних позволяет прыгать два или три четверых прыжка за программу, а других лишь один, да и то - неудачно. Другое дело что время Вагнер ушло и теперь она своими высказываниями стремится привлечь к себе внимание СМИ, чтобы те пригласили ее к сотрудничеству. Говоря проще - хочет бабла.
08:24
xxx5
Вот ведь ущербная, на ОИ не отобралась, а все туда же, критик !!!
08:20
Penziak
Уж ей ли вонять... Сиди, девочка, в своей Америке, и не пукай.
08:16
rusfed 2.0
Хохочу
08:15
Папа Рынской
истерика прописалась в мерикано-канацких рядах... эка их колбасит при виде россиян))) это - клиника!
08:09
pv101
Что мешает также прыгать во второй половине программы? А просто силёнок не хватает. У Загитовой хватает.
08:08