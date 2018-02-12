06:30 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Фигурное катание

Алина Загитова: "Нас лишили права представлять Россию, но было приятно видеть русские флаги"

Алина ЗАГИТОВА. Фото Дмитрий ЗЕЛЕНОВ
Алина ЗАГИТОВА. Фото Дмитрий ЗЕЛЕНОВ
4

Российская фигуристка Алина Загитова после произвольной программы в командном турнире отметила, что ей было приятно видеть на трибунах российских болельщиков и флаги. Спортсменка показала лучший результат в этом виде и установила личный рекорд (158,08).

- Очень приятно, что болельщики кричали "Россия!", несмотря на то, что нас лишили права представлять Россию, - заявила Загитова. - Приятно было видеть русские флаги. 

В олимпийской деревне ожидала видеть маленькие домики, а они большие. Сейчас к нам настроены не очень хорошо. Несмотря на то, что за нами бдительно следят, все требования МОК мы выполняем. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Последний Легион

Cпециально для ниженаписавших: В РОССИИ - ВСЕ РУССКИЕ.

09:17

Жорик Вартанов

а какой он, русский флаг?)

08:31

bor_bor

Осторожнее, Алина!

08:05

oleg911

специально для татарки загитовой. не русские флаги, а российские!

08:03

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