Тамара Москвина: "Наши фигуристы показали все, что могли на данный момент"

Легендарный тренер Тамара Москвина прокомментировала итоги командного турнира фигуристов на Олимпиаде в Пхенчхане и дала прогноз на личные соревнования. Она поздравила с серебром спортсменов, тренеров и хореографов.

- Прежде всего, я хочу поздравить с серебряной наградой всех тех, кто причастен к ее завоеванию – спортсменов, тренеров, хореографов. Всех-всех-всех, - сказала Москвина.

- Могли побороться за золото?

- Это командные соревнования, где учитываются результаты каждого спортсмена. В этом турнире взаимодействие всех членов команды, их мастерство определяет итоговый результат. Я считаю, что российские фигуристы показали все, что могли на данный момент. То золото, которое было у нас на Играх-2014, и нынешнее серебро – не очень далеко по результатам. Этому надо радоваться.

- По итогам командного турнира можно делать какие-то прогнозы на то, что будет в личном?

- Я бы не стала. Нужно забыть то, что было в командном турнире и начинать все с нуля. Но о том, что Евгения Медведева, Алина Загитова и Евгения Тарасова с Владимиром Морозовым – сильнейшие фигуристы мира, забывать не надо. Конечно, у них наибольшие шансы на медали в личном турнире. Но я уверена, что у нас есть шансы и в танцах, и в мужском катании. (Андрей ШИТИХИН)