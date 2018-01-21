Российские фигуристы отправятся на предолимпийский сбор 27 января

Президент Федерации фигурного катания на коньках Александр Горшков сообщил, что российские фигуристы отправятся в Японию на сбор для подготовки к Олимпийским играм в Пхенчхане 27 января. Сегодня были названы имена российских фигуристов, которым предстоит выступить на Играх в Корее.

- Им улетать через пять дней. Спортсмены будут на сборах в двух городах: парное катание - в Фукуоке, остальные - в Ниигате, - цитирует ТАСС Горшкова. - В одном месте невозможно было обеспечить подготовку ко всем четырем видам. Тем более что соревнования на Олимпиаде будут начинаться в четыре утра по Москве, надо планировать тренировки.