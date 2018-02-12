15:08 12 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Фигурное катание

Нина Мозер: "Устала быть здесь, в этом цирке"

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Тренер российских фигуристов Нина Мозер назвала обстановку на Олимпиаде-2018 цирком. Специалист призналась, что не верила в возможность допуска отстраненных российских спортсменов на Игры в Пхенчхане.

Сегодня, 12 февраля, команда в составе Михаила КолядыЕвгении МедведевойАлины ЗагитовойЕвгении ТарасовойВладимира МорозоваНатальи ЗабиякоАлександра ЭнбертаЕкатерины Бобровой и Дмитрия Соловьева заняла второе место на соревнованиях в Корее.

– До самого открытия Олимпиады шли суды. У вас была надежда, что апелляция наших спортсменов будет удовлетворена?

– Я не верю этим людям, надежды не было. Если они так поступили до того, то с чего бы потом делать по-другому. Когда моих спортсменов не допустили, были тяжелейшие три дня. Ребята приехали в Федерацию и сказали: "Даже если нас в последнюю секунду допустят, мы не будем выступать, потому что психологически мы уже не готовы, а униженными кататься...". Видеть свой флаг и слышать гимн – это очень важно, для меня это святое действие.

– Сделаете прогноз на противостояние Медведева – Загитова?

– Прогноз делать не буду, просто жду золота от этих девчонок. У меня есть личная привязанность. Женя в этом году прошла через тяжелейшую травму, вернулась к Олимпиаде. За это я ее уважаю. Посмотреть их прокаты я не останусь, 17-го улетаю, я устала быть здесь, в этом цирке. (Дмитрий СИМОНОВ)

Загитова сразила всех наповал. Но у России – только серебро

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КОММЕНТАРИИ (5)
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rad19

to genry2012: она называет вещи своими именами и если для тебя это заумно , то иди слушай лай собак....

15:55 12 февраля

top220

Позорные американо-британские политические игры по другому и не назвать - только ЦИРК!

15:47 12 февраля

Несвин

Мягко сказала Мозер. Это не цирк, это гнусность им.Пиндостана

15:43 12 февраля

Catarzina

to Mozer :так иди отдохни выпей чашечку коуфе прими ваунну

15:22 12 февраля

genry2012

Ну поезжай домой, умничаешь! Отдохни!

15:13 12 февраля

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