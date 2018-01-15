Канада объявила состав на Олимпийские игры

Федерация фигурного катания Канады на официальном сайте объявила состав сборной на Олимпийские игры-2018. Соревнования фигуристов в Пхенчхане пройдут с 9 по 23 февраля.

В сборную Канады вошли следующие 17 фигуристов: мужчины – Патрик Чан, Киган Мессинг, женщины – Габриэль Дэйлмен, Кэтлин Осмонд, Ларкин Остман, пары – Меган Дюамель/Эрик Рэдфорд, Джулианна Сегин/Чарли Билодо, Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро, танцы на льду – Тесса Вирчу/Скотт Мойр, Пайпер Джиллз/Поль Пуарье, Кейтлин Уивер/Эндрю Поже.