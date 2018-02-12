Елена Исинбаева: "Мне очень нравится тенденция, чувствую, золото не за горами!"

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом и член МОК Елена Исинбаева поздравила российскую команду с серебряной медалью Олимпийских игр-2018 в командных соревнованиях по фигурному катанию. По ее мнению, скоро Россия завоюет золото.

"Поздравляю сборную команду России по фигурному катанию с завоеванным серебром! Молодцы! Мне очень нравится тенденция, чувствую, золото не за горами!", – написала Исинбаева на своей странице в Инстаграме.

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Медальный зачет Олимпиады-2018