11:43 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Фигурное катание

Елена Исинбаева: "Мне очень нравится тенденция, чувствую, золото не за горами!"


Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом и член МОК Елена Исинбаева поздравила российскую команду с серебряной медалью Олимпийских игр-2018 в командных соревнованиях по фигурному катанию. По ее мнению, скоро Россия завоюет золото.

"Поздравляю сборную команду России по фигурному катанию с завоеванным серебром! Молодцы! Мне очень нравится тенденция, чувствую, золото не за горами!", – написала Исинбаева на своей странице в Инстаграме.

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