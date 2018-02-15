Экс-украинка Алена Савченко: "Рада, что принесла золото Германии"

Немецкая фигуристка украинского происхождения Алена Савченко отметила, что сбылась ее мечта победить на Олимпийских играх-2018. Спортсменка также добавила, что рада принести золото Германии.
– Если бы я не верила в то, что это возможно, то и не приезжала бы сюда, - сказала Савченко. - Верила с самого начала и в себя, и в Бруно. Мечта сбылась, это очень здорово. Никогда на сдаваться – для меня это самое главное. Всю жизнь так поступаю.
– Что для вас значило сменить гражданство?
– Никто не знает, какой ты на самом деле национальности и какая кровь внутри. Мы рады, что принесли золото Германии, стране, которая нас приняла и поддержала. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)
Напомним, что Савченко в паре с Бруно Массо завоевала золото Олимпиады-2018. Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли четвертое место.
алахми
Думаю, даже при чистом прокате, нашим не дали бы опередить БАХА, серебро бы точно получили, потому что и канадцы, и китайцы тоже грубо ошибались. Но когда наши ошиблись, тут уж точно судьи по полной отыгрались, канадцев за уши притянули. Канадцы в короткой программе, вообще в районе седьмого места должны были быть.
09:55
алахми
Извините не итальянцы, а канадцы.
09:51
алахми
Думаю, даже при чистом прокате, нашим не дали бы опередить БАХА, серебро бы точно получили, потому что и канадцы, и китайцы тоже грубо ошибались. Но когда наши ошиблись, тут уж точно судьи по полной отыгрались, итальянцев за уши притянули. Канадцы в короткой программе, вообще в районе седьмого места должны были быть.
09:49
алахми
Думаю, даже при чистом прокате, нашим не дали бы опередить БАХА, серебро бы точно получили, потому что и итальянцы и китайцы тоже грубо ошибались. Но когда наши ошиблись, тут уж точно судьи по полной отыгрались, итальянцев за уши притянули. Итальянцы в короткой программе, вообще в районе седьмого места должны были быть.
09:43
Kharyok1
Джон....Сильвер Да в Украине ей за это красную ковровую дорожку положат. Думаю, сегодня лично Порошенко поздравит. За то что Украина имеет косвенное отношение к олимпийскому "золоту", в борьбе за которое Савченко и Массо еще и вытолкнули российскую пару на 4-е место. Но будем откровенны: Савченко и Массо действительно были лучшими сегодня!
09:33
Джон....Сильвер
Твоя Германия итак уже золотом зажралась! Приятно получать золото, которое должно было уехать в Россию? Как легко, да? Главное иметь своего соотечественника на посту МОК и своих людей в ВАДА!!!
09:20