Экс-украинка Алена Савченко: "Рада, что принесла золото Германии"

Немецкая фигуристка украинского происхождения Алена Савченко отметила, что сбылась ее мечта победить на Олимпийских играх-2018. Спортсменка также добавила, что рада принести золото Германии.

– Если бы я не верила в то, что это возможно, то и не приезжала бы сюда, - сказала Савченко. - Верила с самого начала и в себя, и в Бруно. Мечта сбылась, это очень здорово. Никогда на сдаваться – для меня это самое главное. Всю жизнь так поступаю.

– Что для вас значило сменить гражданство?

– Никто не знает, какой ты на самом деле национальности и какая кровь внутри. Мы рады, что принесли золото Германии, стране, которая нас приняла и поддержала. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Напомним, что Савченко в паре с Бруно Массо завоевала золото Олимпиады-2018. Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли четвертое место.

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