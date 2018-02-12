Алексей Ягудин: "Не стоит делать трагедии из серебра в командном турнире Олимпиады"

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин выразил уверенность, что сборная России могла завоевать золото в командном турнире. В то же время он добавил, что у нашей сборной все впереди, потому что примерно тот же состав выступит на Играх-2022.
- Серебро связано с провалом Михаила Коляды?
- Нет. Считаю, что в командном турнире нельзя винить одного человека, - сказал Ягудин. - Команда борется вместе и проигрывает или выигрывает тоже вместе. Это серебро для нашей команды - сложная и важная награда. Особенно в разрезе всех нападок, которые сейчас происходят в адрес российского спорта. Наши ребята сражались от первых до последних секунд. В Сочи у нас было золото, сейчас серебро. И не думаю, что из этого стоит делать трагедию. Тем более у нас молодая команда, которая, наверное, в таком же составе выступит на Олимпиаде 2022 года.
- Но в целом мы могли претендовать на золото в командном турнире?
- Могли. Могу сказать, что у нас, американцев и канадцев сбалансированные команды. К сожалению, в этой тройке на сей раз мы вторые. Правда, это к сожалению - в кавычках, потому что у нас есть олимпийская медаль. Да, она не золотая, но и серебряная дорого стоит. (Андрей СИЗЯКИН)
kotovski
одна редиска подвела всех(
23:51 12 февраля
genry2012
Это в команде футболистов или в хоккеистов нельзя валить на одного, а здесь, извините, Вася принёс в копилку 2 очка, а Фкдя 10. Есть разница?
15:23 12 февраля