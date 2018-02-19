17:03 19 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Керлинг

Женская сборная России по керлингу де-факто лишилась шансов на медали Олимпиады

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Женская сборная России победила Данию в матче группового турнира Олимпиады-2018. Россиянки сегодня де-факто лишились шансов попасть в полуфинал турнира и побороться за медали. На счету команды Виктории Моисеевой только две победы в семи играх и восьмое место в турнирной таблице. 

Каннын (Корея)

XXIII зимние Олимпийские игры

Женщины

Круговой турнир

Великобритания - Швейцария - 8:7

Япония - Швеция - 5:4

Дания - РОССИЯ - 7:8

Китай - США - 4:10

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Lars Berger

Зато канадок не боятся. Это - здорово. Половина успеха...) Здоровья вам, девчонки...)

19:21 19 февраля

Carlos_Valderrama

Посмотрел пару игр наших, очень слабое выступление. Лучше бы команда Сидоровой поехала, те мб зацепились бы за полуфинал. Эти же играть совсем не умеют.

18:54 19 февраля

Египтолог12

Даааа....вообще ни о чем..ни ума, ни техники...все силы на доотборе оставили..зато в Корею сгоняли..."красавицы" наши..

17:58 19 февраля

Русский Я

Не хотели Сидорову видеть, устроили какой то матч доотбор, вот и получили, вместо реальных шансов на медаль полный швах.

17:32 19 февраля

tramvaj

Зато поменяли команду. Удивился бы результату при таком раскладе.

17:21 19 февраля

kuler

хз, что там за история с обором на ОИ была, заслуженно они поехали или нет, но команда на турнире вообще ниочем оказалась, при том, что амбиций изначально было выше крыши...

17:09 19 февраля

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