Женская сборная России по керлингу де-факто лишилась шансов на медали Олимпиады

Женская сборная России победила Данию в матче группового турнира Олимпиады-2018. Россиянки сегодня де-факто лишились шансов попасть в полуфинал турнира и побороться за медали. На счету команды Виктории Моисеевой только две победы в семи играх и восьмое место в турнирной таблице.
Каннын (Корея)
XXIII зимние Олимпийские игры
Женщины
Круговой турнир
Великобритания - Швейцария - 8:7
Япония - Швеция - 5:4
Дания - РОССИЯ - 7:8
Китай - США - 4:10
Lars Berger
Зато канадок не боятся. Это - здорово. Половина успеха...) Здоровья вам, девчонки...)
19:21 19 февраля
Carlos_Valderrama
Посмотрел пару игр наших, очень слабое выступление. Лучше бы команда Сидоровой поехала, те мб зацепились бы за полуфинал. Эти же играть совсем не умеют.
18:54 19 февраля
Египтолог12
Даааа....вообще ни о чем..ни ума, ни техники...все силы на доотборе оставили..зато в Корею сгоняли..."красавицы" наши..
17:58 19 февраля
Русский Я
Не хотели Сидорову видеть, устроили какой то матч доотбор, вот и получили, вместо реальных шансов на медаль полный швах.
17:32 19 февраля
tramvaj
Зато поменяли команду. Удивился бы результату при таком раскладе.
17:21 19 февраля
kuler
хз, что там за история с обором на ОИ была, заслуженно они поехали или нет, но команда на турнире вообще ниочем оказалась, при том, что амбиций изначально было выше крыши...
17:09 19 февраля