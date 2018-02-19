Женская сборная России по керлингу де-факто лишилась шансов на медали Олимпиады

Женская сборная России победила Данию в матче группового турнира Олимпиады-2018. Россиянки сегодня де-факто лишились шансов попасть в полуфинал турнира и побороться за медали. На счету команды Виктории Моисеевой только две победы в семи играх и восьмое место в турнирной таблице.

Каннын (Корея)

XXIII зимние Олимпийские игры

Женщины

Круговой турнир

Великобритания - Швейцария - 8:7

Япония - Швеция - 5:4

Дания - РОССИЯ - 7:8

Китай - США - 4:10

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018