Виктория Моисеева: "Мы думали написать Крушельницкому и Брызгаловой, но не знаем, как говорить с ними"

Скип женской сборной России Виктория Моисеева не понимает, какие препараты и для чего можно использовать в керлинге.

Напомним, в пробе А Крушельницкого были обнаружены следы запрещенного препарата мельдония. Спортсмен выиграл бронзовую награду Олимпиады в дабл-миксте вместе со своей супругой Анастасией Брызгаловой.

– В керлинге допинг не нужен, мы еще до Олимпиады радовались, что керлинг лишен скандалов, – сказала Моисеева. Наш спорт не про допинг – у нас не "быстрее, выше, сильнее", нам нужно быть точнее. Я вообще не могу предположить, какие препараты и для чего можно использовать в керлинге. Мы не верим, что подсыпали свои. Это просто невероятно.

Мы знаем ребят, обещаемся друг с другом, знаем, как все относятся к результатам и к успехам ребят. Не верю, что кто-то может сделать такое, и потом спать по ночам, испортив жизнь не только одному человеку, но и огромному количеству людей. Завистники, наверное, есть всегда – это люди, которые тебе никогда это не скажут в лицо.

Узнали новость вчера вечером и были шокированы. Мы очень надеемся, что это какая-то ошибка. Ребята хорошо играли весь сезон, ничего этого не нужно. Это была первая игра, когда я не могла убрать мысли.

Это конечно катастрофа. Если нас лишат флага и на других Олимпиадах, нам даже страшно думать об этом. Мы думали написать ребятам, но не знаем, как говорить с ними, как утешить. Мы решили что не будем трогать ребят. Постараемся поддержать их в любом случае. Гордимся их результатом и верим в них.

Мы ночью не могли уснуть, читали интернет, все эти новости. Вечером зашёл тренер и сказал нам, но мы и так уже читали. Утром гнали от себя все мысли перед игрой, но это было невозможно. (Дмитрий СИМОНОВ, Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Сегодня, 19 февраля, будет вскрыта проба Б российского керлингиста Александра Крушельницкого. Вскрытие пройдет в аккредитованной Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) лаборатории в Сеуле, так как в самом Пхенчхане, где проходят Олимпийские игры, антидопинговой лаборатории нет. Все пробы, взятые у участников Олимпиады, собираются и транспортируются в Сеул.

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