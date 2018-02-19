Виктория Моисеева: "Мы думали написать Крушельницкому и Брызгаловой, но не знаем, как говорить с ними"

Скип женской сборной России Виктория Моисеева не понимает, какие препараты и для чего можно использовать в керлинге.
Напомним, в пробе А Крушельницкого были обнаружены следы запрещенного препарата мельдония. Спортсмен выиграл бронзовую награду Олимпиады в дабл-миксте вместе со своей супругой Анастасией Брызгаловой.
– В керлинге допинг не нужен, мы еще до Олимпиады радовались, что керлинг лишен скандалов, – сказала Моисеева. Наш спорт не про допинг – у нас не "быстрее, выше, сильнее", нам нужно быть точнее. Я вообще не могу предположить, какие препараты и для чего можно использовать в керлинге. Мы не верим, что подсыпали свои. Это просто невероятно.
Мы знаем ребят, обещаемся друг с другом, знаем, как все относятся к результатам и к успехам ребят. Не верю, что кто-то может сделать такое, и потом спать по ночам, испортив жизнь не только одному человеку, но и огромному количеству людей. Завистники, наверное, есть всегда – это люди, которые тебе никогда это не скажут в лицо.
Узнали новость вчера вечером и были шокированы. Мы очень надеемся, что это какая-то ошибка. Ребята хорошо играли весь сезон, ничего этого не нужно. Это была первая игра, когда я не могла убрать мысли.
Это конечно катастрофа. Если нас лишат флага и на других Олимпиадах, нам даже страшно думать об этом. Мы думали написать ребятам, но не знаем, как говорить с ними, как утешить. Мы решили что не будем трогать ребят. Постараемся поддержать их в любом случае. Гордимся их результатом и верим в них.
Мы ночью не могли уснуть, читали интернет, все эти новости. Вечером зашёл тренер и сказал нам, но мы и так уже читали. Утром гнали от себя все мысли перед игрой, но это было невозможно. (Дмитрий СИМОНОВ, Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)
Сегодня, 19 февраля, будет вскрыта проба Б российского керлингиста Александра Крушельницкого. Вскрытие пройдет в аккредитованной Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) лаборатории в Сеуле, так как в самом Пхенчхане, где проходят Олимпийские игры, антидопинговой лаборатории нет. Все пробы, взятые у участников Олимпиады, собираются и транспортируются в Сеул.
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Chester_9
уважаемый "оленевод" прав. спорт опустили ниже плинтуса. что массовый, что профи
11:22
sailor1990
Моисеевой бы лучше на турнире сконцентрироваться. А с чужим мельдонием другие разберутся
10:50
ержан
"Славься Русская Земля!", дорогой, чего-то современная Россия живёт, распрдавая природные богатства земли оленеводов, а не создавая нечто воистину своё. Или "вперёд" на Вашем сленге значит быть в заднице?..
10:14
efan ekoku
красава. показал всю суть россии
09:53
defender_8
Может быть Крушельницкий пишет, как и Родченков, детективно-эротические романы? А последний сюжет происходит в Японии, где господин Фандорин, влюблённый в Анжелину Джоли, подсыпает мельдоний несчастному керлингисту?
08:40
inachipoch
Моисеева, закрой своё хлебало. В игре - полной ноль и пытаешься пиариться на других.
08:18
literatu
krasha dvoinoi agent ego kak I radchenkova zaverbovali Amerikanzi ivitashili otuda Ga.... na 2phuda
08:07
Доктор со стажем
Говорить очень просто- на русском матерном языке, может и поймут.
07:36
кузяка
Корейские игры накрываются медным унитазом, полупустые трибуны, да еще опущенные ОАРовцы, каждый день берут медальки, как назло. Надо же подогреть интерес к данному мероприятию, нельзя же, что бы русские выглядели мучениками. Кто вызвал наибольший интерес, ага русская Анжелина Джоли со своим бойфрендом, вот и решили еще раз макнуть в дерьмо. Кто то сомневался, что после всего того что было, больше не будет провокаций на самих игрищах.
07:04
БравныйВоин
предлагаю всерьез рассмотреть возможность участие в этом "спектакле" партнерши-полотерши. Девочка явно не глупая и весь хайп от своей физиономии просекла. Вполне могла подставить муженька. Никому не хочется тереть пол целыми днями, а тут серьезный шанс представить мужика неудачником и самой соскочить с крючка. Такая себе невинная овечка. Думаю, уже будущие муженьки с деньгами за русской Анджелой Джоли в очередь стоят.
06:13
Славься Русская Земля!
Оленевод, иди на хер! Сиди на жопе! Гавкаешь на Российский народ! Ты чушок! Россия, вперед!
05:58
ержан
Добрый день! Бесконечный спектакль кретинизма ... Несчастные жертвы обстоятельств - это весь российский народ, вечный страдалец Иванушка-дурачок ... Проба "Б" по статистике не более чем формальность, которая в 99,9% процентах случаев подтверждает пробу "А". Она нужна только для полной уверенности уполномоченной лаборатории. Не соболезновать и жалеть Крушельницкого нужно, а осуждать и карать за то, что теперь весь российский спорт останется в изгоях и на Олимпиаде в Токио-2020 ... Какое тут к черту понимание и жалость, когда человека ловят на такой тупости ...
05:52