Вице-президент Федерации керлинга России: "Мельдония в обиходе нашей сборной нет!"

Первый вице-президент Федерации керлинга России Андрей Созин прокомментировал информацию о том, что в допинг-пробе российского керлингиста Александра Крушельницкого обнаружены следы мельдония. На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане Крушельницкий в паре с Анастасией Брызгаловой выиграл бронзу в дабл-миксте.

- Мы вернулись из Кореи в пятницу утром, а об этих подозрениях узнали сегодня где-то в 6 утра по Москве. Для нашего врача эта Олимпиада уже пятая, - сказал Созин. - Мельдоний мы не получали с октября 2015 года, его нет в обиходе наших спортсменов! И керлинг - это не тот вид спорта, где нужны сила, скорость. В керлинге нужно внимание, а мельдоний тут точно не помощник.

Он сдавал допинг-тесты четыре раза до Олимпиады, во время Игр и после бронзы. И ничего не было!

Я только что поговорил с Николаем Дурмановым (бывший руководитель антидопинговых подразделений Росспорта и Олимпийского комитета России. - Прим. "СЭ"). Так вот, мельдоний не использует никто в мире! Все эти подозрения - чистой воды политика, сфабрикованная ерунда, провокация. Завидуют тому, что наша девочка (Анастасия Брызгалова. - Прим. "СЭ") затмила всех олимпийских чемпионок! Никакого мельдония Крушельницкий не употреблял! (Илья АНДРЕЕВ)

Мельдоний?! Бронзовый призер Олимпиады Крушельницкий под подозрением //

"Зачем в керлинге мельдоний?! Это либо дурость, либо провокация". Мнение Зеленова //

Мельдоний. Витамины или серьезный допинг?