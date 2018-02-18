15:12 18 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Керлинг

Вице-президент Федерации керлинга России: "Мельдония в обиходе нашей сборной нет!"

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Первый вице-президент Федерации керлинга России Андрей Созин прокомментировал информацию о том, что в допинг-пробе российского керлингиста Александра Крушельницкого обнаружены следы мельдония. На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане Крушельницкий в паре с Анастасией Брызгаловой выиграл бронзу в дабл-миксте.

- Мы вернулись из Кореи в пятницу утром, а об этих подозрениях узнали сегодня где-то в 6 утра по Москве. Для нашего врача эта Олимпиада уже пятая, - сказал Созин. -  Мельдоний мы не получали с октября 2015 года, его нет в обиходе наших спортсменов! И керлинг - это не тот вид спорта, где нужны сила, скорость. В керлинге нужно внимание, а мельдоний тут точно не помощник.

Он сдавал допинг-тесты четыре раза до Олимпиады, во время Игр и после бронзы. И ничего не было!

Я только что поговорил с Николаем Дурмановым (бывший руководитель антидопинговых подразделений Росспорта и Олимпийского комитета России. - Прим. "СЭ"). Так вот, мельдоний не использует никто в мире! Все эти подозрения - чистой воды политика, сфабрикованная ерунда, провокация. Завидуют тому, что наша девочка (Анастасия Брызгалова. - Прим. "СЭ") затмила всех олимпийских чемпионок! Никакого мельдония Крушельницкий не употреблял! (Илья АНДРЕЕВ)

Мельдоний?! Бронзовый призер Олимпиады Крушельницкий под подозрением //
"Зачем в керлинге мельдоний?! Это либо дурость, либо провокация". Мнение Зеленова //
Мельдоний. Витамины или серьезный допинг?

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (12)
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Дитмар

Он с женой в команде!!! Мы же не знаем, чем они там занимались вне соревнований..точнее догадываемся...Сердечко на износ, вот и принял...

16:13 18 февраля

Alex1484

Очередная провокация против России! Мельдоний в таком виде спорта вообще ничего не даёт, никакого премущества, если даже не делает хуже....тем более это командная игра, зачем ему принимать допинг одному, тогда уж написали бы, что нашли у обоих допинг, чтобы смешнее было. Бред и провокация чистой воды! Мне больше другое понравилось в новостях...Главный врач олимпийской сборной Норвегии отказалась комментировать наличие 6 тыс. доз лекарства от астмы у спортсменов, сославшись на обет молчания.

16:00 18 февраля

zvovs

Эти люди уже давно, буквально с начала времён, заслуживают героическую медаль за абсолютную невинность, даже большую чем у новорождённых.

15:53 18 февраля

Весёлый©

Подождём до утра.

15:45 18 февраля

Shvetsov

Теперь во всем виноват Бах и страшная тетка, которая спортсменов выбирала. Их сборная. Дисквалифицировать МОК!)))

15:43 18 февраля

kuler

Какая-то мутноватая история намечается - я бы еще понял, если бы какие-то стероиды нашли или анаболики, можно было на тупость спортсмена списать, как в случае с Алояном в Рио, но мельдоний вещество самодостаточное - в каплях от насморка его нет, в БАД-ах тоже. МОК опять в Корею пускал только тех, кто минимум 4 или 5 проб сдал перед ОИ...Получается, что Крушельницкий между стартами что-ли взял упаковку на которой крупными буквами "мельдоний" написано и пару таблеток проглотил...Для штангиста или боксера допустил бы еще такое, но в керлинге все-таки воображение нужно и умение мозгами шевелить хоть иногда...Для подставы тоже как-то слабовато, хотели бы наверняка свалить что-нибудь посерьезнее подкинули бы, а то насколько я помню срок полного вывода мельдония из организма ВАДА так и не определила.

15:40 18 февраля

джей

Очередная заранее спланированная провокация !!! Никто не собирается восстанавливать ОКР. Американцы до последнего будут прилагать всевозможные подлые действия, чтобы этого не произошло. Мельдоний в керлинге - это бред !!! Еще у наших шахматистов "обнаружьте" мельдоний. Как эту постоянную ложь проглатывает остальной спортивный мир ? Неужели не стыдно ?

15:39 18 февраля

Werdy

Мельдоний не мельдоний, а что б в "камешки" в паре с женой играть, лучше что-нибудь принять... Для спокойствия. :)

15:31 18 февраля

Дитмар

В общем всё на спортсмена сваливают, раз в обиходе нет, значит он сам принял, без согласования...ну что ж...

15:25 18 февраля

usuns

а почему это всплыло только через неделю? обычно уже через пару дней объявляют

15:25 18 февраля

alur66

Ну все-опять начали в несознанку играть. Идиотами надо быть чтобы так подставиться. Сейчас уже из РОССИИ можно хоть что кричать-а толку?

15:25 18 февраля

Slim Taller

Их там нет!

15:16 18 февраля

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