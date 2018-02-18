Вице-президент Федерации керлинга России: "Мельдония в обиходе нашей сборной нет!"

Первый вице-президент Федерации керлинга России Андрей Созин прокомментировал информацию о том, что в допинг-пробе российского керлингиста Александра Крушельницкого обнаружены следы мельдония. На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане Крушельницкий в паре с Анастасией Брызгаловой выиграл бронзу в дабл-миксте.
- Мы вернулись из Кореи в пятницу утром, а об этих подозрениях узнали сегодня где-то в 6 утра по Москве. Для нашего врача эта Олимпиада уже пятая, - сказал Созин. - Мельдоний мы не получали с октября 2015 года, его нет в обиходе наших спортсменов! И керлинг - это не тот вид спорта, где нужны сила, скорость. В керлинге нужно внимание, а мельдоний тут точно не помощник.
Он сдавал допинг-тесты четыре раза до Олимпиады, во время Игр и после бронзы. И ничего не было!
Я только что поговорил с Николаем Дурмановым (бывший руководитель антидопинговых подразделений Росспорта и Олимпийского комитета России. - Прим. "СЭ"). Так вот, мельдоний не использует никто в мире! Все эти подозрения - чистой воды политика, сфабрикованная ерунда, провокация. Завидуют тому, что наша девочка (Анастасия Брызгалова. - Прим. "СЭ") затмила всех олимпийских чемпионок! Никакого мельдония Крушельницкий не употреблял! (Илья АНДРЕЕВ)
Мельдоний?! Бронзовый призер Олимпиады Крушельницкий под подозрением //
"Зачем в керлинге мельдоний?! Это либо дурость, либо провокация". Мнение Зеленова //
Мельдоний. Витамины или серьезный допинг?
Дитмар
Он с женой в команде!!! Мы же не знаем, чем они там занимались вне соревнований..точнее догадываемся...Сердечко на износ, вот и принял...
16:13 18 февраля
Alex1484
Очередная провокация против России! Мельдоний в таком виде спорта вообще ничего не даёт, никакого премущества, если даже не делает хуже....тем более это командная игра, зачем ему принимать допинг одному, тогда уж написали бы, что нашли у обоих допинг, чтобы смешнее было. Бред и провокация чистой воды! Мне больше другое понравилось в новостях...Главный врач олимпийской сборной Норвегии отказалась комментировать наличие 6 тыс. доз лекарства от астмы у спортсменов, сославшись на обет молчания.
16:00 18 февраля
zvovs
Эти люди уже давно, буквально с начала времён, заслуживают героическую медаль за абсолютную невинность, даже большую чем у новорождённых.
15:53 18 февраля
Весёлый©
Подождём до утра.
15:45 18 февраля
Shvetsov
Теперь во всем виноват Бах и страшная тетка, которая спортсменов выбирала. Их сборная. Дисквалифицировать МОК!)))
15:43 18 февраля
kuler
Какая-то мутноватая история намечается - я бы еще понял, если бы какие-то стероиды нашли или анаболики, можно было на тупость спортсмена списать, как в случае с Алояном в Рио, но мельдоний вещество самодостаточное - в каплях от насморка его нет, в БАД-ах тоже. МОК опять в Корею пускал только тех, кто минимум 4 или 5 проб сдал перед ОИ...Получается, что Крушельницкий между стартами что-ли взял упаковку на которой крупными буквами "мельдоний" написано и пару таблеток проглотил...Для штангиста или боксера допустил бы еще такое, но в керлинге все-таки воображение нужно и умение мозгами шевелить хоть иногда...Для подставы тоже как-то слабовато, хотели бы наверняка свалить что-нибудь посерьезнее подкинули бы, а то насколько я помню срок полного вывода мельдония из организма ВАДА так и не определила.
15:40 18 февраля
джей
Очередная заранее спланированная провокация !!! Никто не собирается восстанавливать ОКР. Американцы до последнего будут прилагать всевозможные подлые действия, чтобы этого не произошло. Мельдоний в керлинге - это бред !!! Еще у наших шахматистов "обнаружьте" мельдоний. Как эту постоянную ложь проглатывает остальной спортивный мир ? Неужели не стыдно ?
15:39 18 февраля
Werdy
Мельдоний не мельдоний, а что б в "камешки" в паре с женой играть, лучше что-нибудь принять... Для спокойствия. :)
15:31 18 февраля
Дитмар
В общем всё на спортсмена сваливают, раз в обиходе нет, значит он сам принял, без согласования...ну что ж...
15:25 18 февраля
usuns
а почему это всплыло только через неделю? обычно уже через пару дней объявляют
15:25 18 февраля
alur66
Ну все-опять начали в несознанку играть. Идиотами надо быть чтобы так подставиться. Сейчас уже из РОССИИ можно хоть что кричать-а толку?
15:25 18 февраля
Slim Taller
Их там нет!
15:16 18 февраля