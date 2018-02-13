Анастасия Брызгалова: "После медали Елистратова подумала: блин, ну мы тоже должны, мы тоже можем!"

Российская керлингистка Анастасия Брызгалова отметила, что задумалась об олимпийской награде после того, как бронзовую медаль выиграл шорт-трекист Семен Елистратов. Сегодня россиянка в паре с Аександром Крушельницким завоевала бронзу в дисциплине дабл-микст, обыграв Норвегию (8:4).

- Мы смотрели, как медаль выиграл Семен Елистратов, он посвятил ее всем тем, кого здесь нет, - приводит "Р-Спорт" слова Брызгаловой. - И я подумала: блин, ну мы тоже должны, мы тоже можем! Он же смог – и мы должны.

Напомним, эта медаль стала первой на Олимпийских играх для российского керлинга. Брызгалова и Крушельницкий принесли России третью награду на Олимпиаде-2018.