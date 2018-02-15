Вольфганг Пихлер: "В России меня ненавидели, все воевали друг с другом"

Вольфганг Пихлер, тренер сборной Швеции, в прошлом возглавлявший женскую сборную России по биатлону, отметил, что в России ему мешали работать. Он также добавил, что выиграл бы с российской командой золото Олимпиады.
Сегодня шведка Ханна Эберг стала олимпийской чемпионкой Пхенчхана-2018 в индивидуальной гонке. Ранее ее соотечественник Себастьян Самуэлльсон взял серебро в гонке преследования.
– В России меня ненавидели, все воевали друг с другом, – сказал Пихлер. – В первый год мы работали хорошо, но на второй мне стали мешать работать. С Россией мы бы тоже выиграли золото!
Я считаю решение по Романовой и Зайцевой нечестным. Они чисты! Я уверен в этом! (Дмитрий СИМОНОВ)
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ростовский свин
максималист..в кащенко интернет провели???бабло в россии и без пихлера хорошо пилят-))))))))))))))))))))))единственное что умеют.
15:55 15 февраля
Леск
Пихлер нормальный тренер. В первый его сезон были может и не выдающиеся результаты, но он хотя бы смог подтянуть несколько "средненьких" спортсменок и подготовить их. Да и потом, на главном старте сезона - на ЧМ, где Юрлова выиграла, Шумилова та же показывала лучшие свои результаты во всех гонках, где участвовала. А то, что наши не выигрывали толпами - тут не его вина была - объективно не лучшее у нас сейчас поколение в биатлоне. Кузьмину отдали словакии, Домрачева убежала в белоруссию, потому что нет единой вертикали, нет прозрачного отбора, а всем "бегункам" у нас предпочитают "снайперов". И пока у нас не научат нормально стрелять "бегунов", мы так и будем наблюдать, как наши снайпера с нулями будут во 2-3 десятке оседать
15:33 15 февраля
KonstantinLutsky
*Губерниев
13:48 15 февраля
KonstantinLutsky
Интересно, а почему специалист по гребле Дмитрий Губерниеров считает себя спецом в биатлоне и берется судить тренеров... Но еще более странно, что многие люди к его мнению прислушиваются...
13:48 15 февраля
xxx5
У Губера сегодня икота весь день !!!
13:46 15 февраля
rusfed 2.0
Хейтеры и тут не уймутся ) И что там у него за прошлое-то? ) Ярый критик доперов, что ль? )
13:45 15 февраля
ujmanow1962
Вольфганг,а ты что думал, что тебя за прошлое будут любить? и целовать? работу надо показывать а доверие заслуживать как там у Вас у немцев-"Am Neste kann man sehen, was für ein Vogel drin wohnt."-Какова обитель, таков и строитель. а после Ваших "ПОБЕД" я думаю Вам бы лучше помолчать , а то ведь как там у Вас -"Brätst du mir die Wurst, so lösch ich dir den Durst." или "Dem schlechten Arbeiter ist jedes Beil zu stumpf." -у плохого мастера и пила такова......... с приветом Alter!
13:42 15 февраля
ростовский свин
пихлер и его победы со швецией -это пощечина валенкам.пока в нашем спорте будет валенковое нстроение и будут рулить валенки -то у нас будут только ватные и деревянные медали..пора уже это понять...
13:42 15 февраля
Vitalich-57
Сегодня у губерниева Пихлер лучший друг... Дима, что всерьез считает, что никто ничего не помнит? Привет Гуглу...
13:26 15 февраля
rusfed 2.0
Смеха ради залез в СЭ в 2012 год. Иначе как упырем его не называет никто. Биатлонные болельщики, взращенные Губерниевым. Вот типичный коммент (иных нет вообще на ветке). sportler: анализируя полученные результаты женской команды можно придти к выводу, что этот зубастик (не Роналдо)- ВРЕДИТЕЛЬ! Осталось совсем немножко, чтобы доказать мою (не совсем мою, об этом говорят тысячи ИСТИННЫХ биатлоболельщиков) правоту. Засланный казачок!!!!!!!!! 22:01 27 ЯНВАРЯ 2012
13:24 15 февраля
Bache Gabrielsen
Надеюсь, Губерниеву сегодня целый день икается...
13:20 15 февраля
Drek
Губа, после сегодняшней победы воспитанницы Пихлера, ты , если приличный человек, должен либо уйти в греблю из биатлона, либо застрелиться!!
13:16 15 февраля
snn_nik
Почему же в прошедшем времени?..
13:14 15 февраля
Lars Berger
Как честный человек, он должен вернуть все деньги, заработанные в России. Где не все его ненавидели.
13:09 15 февраля
shpasic
не очень понятно, Пихлер врёт или решение МОК по Зайцевой и Романовой - политические интриги?
13:08 15 февраля
rusfed 2.0
Иванов, передавай привет корешу Гребцу
13:05 15 февраля