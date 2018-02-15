Вольфганг Пихлер: "В России меня ненавидели, все воевали друг с другом"

Вольфганг Пихлер, тренер сборной Швеции, в прошлом возглавлявший женскую сборную России по биатлону, отметил, что в России ему мешали работать. Он также добавил, что выиграл бы с российской командой золото Олимпиады.

Сегодня шведка Ханна Эберг стала олимпийской чемпионкой Пхенчхана-2018 в индивидуальной гонке. Ранее ее соотечественник Себастьян Самуэлльсон взял серебро в гонке преследования.

– В России меня ненавидели, все воевали друг с другом, – сказал Пихлер. – В первый год мы работали хорошо, но на второй мне стали мешать работать. С Россией мы бы тоже выиграли золото!

Я считаю решение по Романовой и Зайцевой нечестным. Они чисты! Я уверен в этом! (Дмитрий СИМОНОВ)

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