Виталий Смирнов: "Глава IBU разочарован отсутствием Шипулина и других россиян на Олимпиаде-2018"

Почетный член МОК Виталий Смирнов отметил, что разговаривал с главой IBU Андерсом Бессебергом на тему отстранения российских спортсменов от Олимпиады-2018. По его словам, норвежец высказал разочарование отстутствием Антона Шипулина и других биатлонистов.

- Я сегодня очень долго разговаривал с Бессебергом, он выражает большое разочарование по поводу невозможности выступления биатлонистов, - приводит ТАСС слова Смирнова. - Также он сказал, что очень возмущен попытками отобрать турнир в Тюмени. В частности, большой "наезд" в этом плане осуществляют США, Канада и Чехия.

Напомним, после ряда решений МОК по остранению россиян от Игр в Пхенчхане на соревнования отправились четыре биатлониста - Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Ульяна Кайшева и Татьяна Акимова.