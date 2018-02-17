Татьяна Акимова: "Думаю, все самое страшное уже позади"

Россиянка Татьяна Акимова после масс-старта на Олимпиаде в Пхенчхане (30-е место) объяснила причины неудач в гонке и на протяжении сезона.

Напомним, Акимова в самом начале гонки с общего старта упала, но смогла продолжить выступление. Инцидент отбросил ее на последнее место. На первой стрельбе она не допустила ни одного промаха и поднялась на 18-е место, однако на третьем рубеже она промахнулась пять раз. Акимова - единственная россиянка, пробившаяся в масс-старт.

– В прошлом году вы не скрывали, как вам нравилось работать с Норицыным. Но после окончания сезона контракт с ним не продлили. Вам объяснили – почему?

– Вопросы, конечно, были. Для меня это был большой стресс. Я переживала в течение всего сезона. Меня все устраивало, результаты шли, а тут раз – и все перевернулось. Удивляюсь и поражаюсь, как может быть такое, что мнение большинства спортсменов вообще не учитывается.

– К президенту СБР Александру Кравцову вы с этой проблемой обращались?

– Не буду отвечать на этот вопрос.

– В прошлый раз вы говорили, что никто из тренеров сборной вам ни разу не звонил и не писал. Что-то изменилось?

– Хорошо, что мы поддерживаем связь с Виталием Норицыным. Он всегда интересуется моим состоянием, поддерживает. А по поводу нынешних тренеров – сегодня Сергей Александрович (Коновалов. – Прим. "СЭ") прислал мне сообщение. Пожелал удачи.

– Как после этих признаний вы будете дорабатывать сезон с Коноваловым?

– Время покажет. Думаю, все самое страшное уже позади. (Владимир ИВАНОВ)

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