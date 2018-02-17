Татьяна Акимова: "Думаю, все самое страшное уже позади"

Россиянка Татьяна Акимова после масс-старта на Олимпиаде в Пхенчхане (30-е место) объяснила причины неудач в гонке и на протяжении сезона.
Напомним, Акимова в самом начале гонки с общего старта упала, но смогла продолжить выступление. Инцидент отбросил ее на последнее место. На первой стрельбе она не допустила ни одного промаха и поднялась на 18-е место, однако на третьем рубеже она промахнулась пять раз. Акимова - единственная россиянка, пробившаяся в масс-старт.
– В прошлом году вы не скрывали, как вам нравилось работать с Норицыным. Но после окончания сезона контракт с ним не продлили. Вам объяснили – почему?
– Вопросы, конечно, были. Для меня это был большой стресс. Я переживала в течение всего сезона. Меня все устраивало, результаты шли, а тут раз – и все перевернулось. Удивляюсь и поражаюсь, как может быть такое, что мнение большинства спортсменов вообще не учитывается.
– К президенту СБР Александру Кравцову вы с этой проблемой обращались?
– Не буду отвечать на этот вопрос.
– В прошлый раз вы говорили, что никто из тренеров сборной вам ни разу не звонил и не писал. Что-то изменилось?
– Хорошо, что мы поддерживаем связь с Виталием Норицыным. Он всегда интересуется моим состоянием, поддерживает. А по поводу нынешних тренеров – сегодня Сергей Александрович (Коновалов. – Прим. "СЭ") прислал мне сообщение. Пожелал удачи.
– Как после этих признаний вы будете дорабатывать сезон с Коноваловым?
– Время покажет. Думаю, все самое страшное уже позади. (Владимир ИВАНОВ)
slava_l
Мне нравится цитата: " Меня все устраивало, результаты шли". Какие результаты?
21:43 17 февраля
PLUT-IN
Позади уже ничего нет, последнее место ведь.
19:35 17 февраля
ростовский свин
и то верна с низу уже точно непостучат...
19:24 17 февраля
inachipoch
Танюш, самое страшное закончится тогда, когда ты закончишь с биатлоном. Надеюсь, что это произойдёт уже скоро. И будут в твоей жизни совсем "не страшные" вещи: солярий, шопинг, любимый мушчина и т.д.
17:58 17 февраля
Andrei676709
Правильно кто то сказал хорошо что там леса нет,а то заблудилась бы да винтовку потеряла как еще весной не финишировала,умничька!!!!!!!!!!!!!!! А если серьезна теперь будут друг на друга валить кто кому звонил кто писал или писал валите теперь. Самое страшное только начнется Акимова.
17:49 17 февраля
GiantTemo
У нее был 30 стартовый номер из 30. Было еще падение? Что оно меняло и как она могла упасть, когда к стрельбе она подошла не последней. Кого она могла обогнать на трассе?
17:22 17 февраля