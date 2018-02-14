Свендсен и Бе ходят к психологу после неудачных выступлений

Норвежец Эмиль Хегле Свендсен рассказал, что пользуется услугами психолога после неудачных выступлений. На Олимпийских играх-2018 он занял 18-е место в спринте и 20-е в гонке преследования. Также отмечается, что к психологу ходит и Тарьей Бе.

– Я показал не лучшие результаты на Играх, но сейчас говорю себе – соревнования только начались, – цитирует VG Свендсена. – Иногда я захожу к психологу. Это помогает. Плохие выступления сказываются на самооценке. Пропадает веря в себя. Психолог помогает восстановить уверенность.