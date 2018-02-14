20:48 14 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Биатлон

Свендсен и Бе ходят к психологу после неудачных выступлений

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Норвежец Эмиль Хегле Свендсен рассказал, что пользуется услугами психолога после неудачных выступлений. На Олимпийских играх-2018 он занял 18-е место в спринте и 20-е в гонке преследования. Также отмечается, что к психологу ходит и Тарьей Бе.

– Я показал не лучшие результаты на Играх, но сейчас говорю себе – соревнования только начались, – цитирует VG Свендсена. – Иногда я захожу к психологу. Это помогает. Плохие выступления сказываются на самооценке. Пропадает веря в себя. Психолог помогает восстановить уверенность.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

эффективнее было бы к другому доктору сходить.

21:15 14 февраля

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