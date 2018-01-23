Сергей Чепиков: "Без Шипулина у нас не будет команды"

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков считает, что решение МОК по недопуску Антона Шипулина на Олимпиаду-2018 стало неожиданным. По его словам, спортсмен сдавал много лет допинг-пробы, в которых не было никаких запрещенных препаратов.

- Решение МОК по недопуску Шипулина стало для меня полной неожиданностью, - заявил Чепиков. - Я не нахожу никаких объяснений этой позиции. Антон регулярно сдавал допинг-пробы на протяжении многих лет. Его фамилия не упоминалась ни в каких списках Макларена, на пробах не было ни царапин, ничего.... Как так можно – взять и совершенно безосновательно отстранить человека, который планомерно подводил свою форму к Олимпиаде и уже практически туда улетел?!

- Что ждет российских биатлонистов на Олимпиаде без Шипулина?

- Без Антона – это уже не команда. У нас не будет сильной эстафеты, да и в личном зачете тоже крайне сложно на что-то рассчитывать. Даже с учетом эстафет, я не вижу, кто в этой сборной, кроме Антона, мог бы претендовать на олимпийские медали. МОК полностью обескровил нашу команду.

- Вы хорошо знаете Шипулина. Как он может эмоционально отреагировать на эту новость?

- Мы виделись с Антоном на последнем этапе Кубка мира в Антхольце. Но там я старался не грузить его разговорами о подготовке, мы обсуждали только бытовые темы. Мне сложно даже представить, какой внутренней трагедией для него стало это решение. Человек, который, может, только ради этого в свое время продолжил карьеру и остался в биатлоне еще на четыре года, в последний момент и совершенно необъяснимо лишается своего главного шанса. МОК обязательно должен объяснить свое решение. Иначе, эту организацию необходимо менять. Она дискредитирует олимпийское движение. Сначала они убрали Ольгу Зайцеву, которая абсолютно "чиста" - это видно даже невооруженным глазом, теперь Шипулина... Это просто беспредел. (Наталья МАРЬЯНЧИК)