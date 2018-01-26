Тренер сборной Швеции по биатлону Вольфганг Пихлер сможет поехать на Олимпиаду-2018 в Пхенчхан, информирует пресс-служба Олимпийского комитета Швеции. Отмечается, что об этом стало известно вечером 24 января.

Напомним, в декабре стало известно о том, что Пихлер не сможет получить аккредитацию на участие в Олимпийских играх-2018. При этом Пихлер и шведская федерация не смогут оспорить это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), так как речь идет о лишении аккредитации, а не о дисквалификации.

Соответствующее решение было принято Международным олимпийским комитетом (МОК) в связи с тем, что тренеры, работавшие с уличенными в допинге спортсменами, не допускаются к Олимпиаде-2018. Экс-наставник сборной России тренировал Ольгу Зайцеву и Яну Романову, которые были пожизненно отстранены МОК от участия в Олимпиадах.

Ирония судьбы-2018. Пихлеру отказано в Олимпиаде