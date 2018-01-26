Тренер сборной Швеции по биатлону Вольфганг Пихлер сможет поехать на Олимпиаду-2018 в Пхенчхан, информирует пресс-служба Олимпийского комитета Швеции. Отмечается, что об этом стало известно вечером 24 января.
Напомним, в декабре стало известно о том, что Пихлер не сможет получить аккредитацию на участие в Олимпийских играх-2018. При этом Пихлер и шведская федерация не смогут оспорить это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), так как речь идет о лишении аккредитации, а не о дисквалификации.
Соответствующее решение было принято Международным олимпийским комитетом (МОК) в связи с тем, что тренеры, работавшие с уличенными в допинге спортсменами, не допускаются к Олимпиаде-2018. Экс-наставник сборной России тренировал Ольгу Зайцеву и Яну Романову, которые были пожизненно отстранены МОК от участия в Олимпиадах.
NF
Видно, прогнулся как следует...
18:03
ramires92
Двойные стандарты в действии! Это еще раз доказывает,что МОК борется не с допингом и допингерами,а выполняет политический заказ на дискредитацию и устранение всего российского спорта! Не будет российского флага на закрытии,даже если никаких претензий к россиянам во время ОИ не будет.Могу с кем угодно поспорить! Бах-позор!
16:00
rusfed 2.0
Знарок тоже едет, а у него в карьере тоже есть дисквалифицированные за допинг. Поэтому не понимаю, что вас тут всех удивляет
15:44
alex-ls
Шипулин тоже vj;tn поехать и просто по трассе ехать рядом и стрелять в последнюю мишень :D
15:38
Frenk Rizl
Нифига не понял. Так как он едет?
15:33
maksimalist
Это награда за то, что "убил" женский биатлон в России. Сразу не дошло. Он там по трассе будет бегать. а у девчат винтовки и нервы не железные...
15:31
Haiaxi
Двойные стандарты.
15:20
zyzx
Ну теперь то,он правильных спортсменов тренирует! А Зайцева тоннами жрала допинг,без ведома тренера ,это всем известно.
14:52
Рюрик 09
Что-то ничего не понял! Как он сможет поехать на Олимпиаду, если лишён аккредитации? Как турист?
14:50