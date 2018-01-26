14:08 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Биатлон

Пихлер сможет поехать на Олимпиаду-2018

Вольфганг ПИХЛЕР. Фото Андрей АНОСОВ, СБР
Вольфганг ПИХЛЕР. Фото Андрей АНОСОВ, СБР
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Тренер сборной Швеции по биатлону Вольфганг Пихлер сможет поехать на Олимпиаду-2018 в Пхенчхан, информирует пресс-служба Олимпийского комитета Швеции. Отмечается, что об этом стало известно вечером 24 января.

Напомним, в декабре стало известно о том, что Пихлер не сможет получить аккредитацию на участие в Олимпийских играх-2018. При этом Пихлер и шведская федерация не смогут оспорить это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), так как речь идет о лишении аккредитации, а не о дисквалификации.

Соответствующее решение было принято Международным олимпийским комитетом (МОК) в связи с тем, что тренеры, работавшие с уличенными в допинге спортсменами, не допускаются к Олимпиаде-2018. Экс-наставник сборной России тренировал Ольгу Зайцеву и Яну Романову, которые были пожизненно отстранены МОК от участия в Олимпиадах.

Ирония судьбы-2018. Пихлеру отказано в Олимпиаде

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КОММЕНТАРИИ (9)
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NF

Видно, прогнулся как следует...

18:03

ramires92

Двойные стандарты в действии! Это еще раз доказывает,что МОК борется не с допингом и допингерами,а выполняет политический заказ на дискредитацию и устранение всего российского спорта! Не будет российского флага на закрытии,даже если никаких претензий к россиянам во время ОИ не будет.Могу с кем угодно поспорить! Бах-позор!

16:00

rusfed 2.0

Знарок тоже едет, а у него в карьере тоже есть дисквалифицированные за допинг. Поэтому не понимаю, что вас тут всех удивляет

15:44

alex-ls

Шипулин тоже vj;tn поехать и просто по трассе ехать рядом и стрелять в последнюю мишень :D

15:38

Frenk Rizl

Нифига не понял. Так как он едет?

15:33

maksimalist

Это награда за то, что "убил" женский биатлон в России. Сразу не дошло. Он там по трассе будет бегать. а у девчат винтовки и нервы не железные...

15:31

Haiaxi

Двойные стандарты.

15:20

zyzx

Ну теперь то,он правильных спортсменов тренирует! А Зайцева тоннами жрала допинг,без ведома тренера ,это всем известно.

14:52

Рюрик 09

Что-то ничего не понял! Как он сможет поехать на Олимпиаду, если лишён аккредитации? Как турист?

14:50