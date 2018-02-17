Не наша Настя. Экс-россиянка Кузьмина выиграла золото в биатлоне на Олимпиаде-2018

Родная сестра Антона Шипулина Анастасия Кузьмина, представляющая Словакию, завоевала золото Олимпиады в Пхенчхане в масс-старте. Для нее это третье золото на третьих Играх подряд. На Олимпиаде-2018 у нее уже три медали - ранее она завоевала серебро в индивидульной гонке и гонке преследования.
Второй стала белоруска Дарья Домрачева. Замкнула тройку норвежка Тирил Экхофф. Россиянка Татьяна Акимова заняла последнее, 30-е место.
Биатлон
Пхенчхан (Корея)
XXIII Олимпийские зимние игры
Женщины
Масс-старт 12,5 км
1. Анастасия Кузьмина (Словакия) - 35.23,0 (1 шт. круг)
2. Дарья Домрачева (Белоруссия) - отставание 18,8 (1)
3. Тирил Экхофф (Норвегия) - +27,7 (2)
4. Лиза Виттоцци (Италия) - 45,6 (2)
5. Ханна Эберг (Швеция) - 46,5 (1)
6. Доротея Вирер (Италия) - 47,3 (1)
30. Татьяна АКИМОВА (Россия) - 6.09,4 (6)
Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018
Don Miguel
Спортсмены - не рабы, не крепостные. Могут влюбляться, могут даже любить свою Родину. Могут жить так, как они хотят, честно, по совести. Вот вонять они не умеют, спорт такому не учит. Воняют только с дивана, главное при этом, чтобы спортом никогда и отродясь.
22:05 17 февраля
slava_l
2 Несогласный new Кстати, РОА - это власовцы, предатели Родины.
21:54 17 февраля
Несогласный new
Настя бежала за себя и за Антона, которого спортсмены из РОА слили.
21:46 17 февраля
ростовский свин
yspesh4.посмотрим...
19:22 17 февраля
Пиитерец
Просто пипец какой-то творится на юношеском уровне: Кузьмину про.рали, Домрачеву про.рали! Просто все свои интересы преследуют, а не стараются действительно лучших отбирать и дальше готовить. Уроды-функционеры!
17:38 17 февраля
морпех
Бней Иегуда Кузьмина+Домрачева ------- 6 золотых Расеюшка профукала.)) Словакию с победой!)) А с другой стороны не факт, что в российских реалиях она чего-то добилась.) 14:54//////Почему профукала?По идее большинство журналистов и чиновников просто обязаны считать их медали россискими!Считают же российскими медали из ОАР!Как пишут некоторые:ведь вы же идёте на работу(ватники)без флага,почему надо наших считать только под российским флагом?
16:05 17 февраля
морпех
rusfed 2.0 Олимпийские Атлеты родом из России выиграли. Молодцы ) 14:52||||||Кстати, - да!2 наши спортсменки из команд Словакия и Белоруссия - на первых двух местах!!))Ещё одна наша спортсменка ,на этот раз из страны ОАР - на последнем!
16:03 17 февраля
S.U.B.A.
Вот тебе и ни допинга ни других проблем!Молодец!
15:54 17 февраля
m33
kuler Себе лучше пособолезнуй, чукча )))
15:51 17 февраля
Russellmoto
Поздравляю наших бывших девчонок! Молодцы!!
15:46 17 февраля
andreichf
не, ну Богали-Титовец и Виролайнен всяко лучше
15:40 17 февраля
max14195
А чего Тихонов молчит. Именно он не взял в свое время Кузьмину в сборную из за её бесперспективности.
15:37 17 февраля
kuler
Кароч, всем патриото-дибилам из этой темы с воплями про "оттерли из сборной, выгнали, протащили своих" заранее соболезную...
15:27 17 февраля
Florida9
Разрешённый )
15:24 17 февраля
Florida9
И ни одна одна телепроститутка не скажет, что Кузьмина-русская. Расрешённый официоз- "сестра Шипулина"
15:23 17 февраля
ростовский свин
yspesh4..врядли -у немок состав ровнее ..у шведок 4 х не наберется..немки 3 добротных найдут плюс дальмайер
15:21 17 февраля
индеец_Джо
" её не пускали в сборную России". ...genry2012, вы это...как бы помягче..будьте адекватом. Отмотайте 12-15 лет назад, посмотрите тогдашний российский состав, возраст Кузьминой.
15:17 17 февраля
yspesh4
ростовский свин 15:10 Шведки возьмут.
15:13 17 февраля
Ru5
наша настя, наша, не волнуйтесь
15:12 17 февраля
genry2012
Это как раз наша Настя! её не пускали в сборную России. И наша побольше чем ОАРовцы. Одуреть! Вот страна! 2 первых места на олимпе занимают две оттёртые из сборной девушки! Мировые лидеры!
15:11 17 февраля
yspesh4
Бней Иегуда Кузьмина+Домрачева ------- 6 золотых Расеюшка профукала.)) Словакию с победой!)) А с другой стороны не факт, что в российских реалиях она чего-то добилась.) 14:54 /// Во что значит жесткий диск, тут лезешь-лезешь в инет, ан нет, в итоге профукала реально. Но это не отменяет факт, что ты козел.
15:11 17 февраля
ростовский свин
не понимаю злобныхупреков в адрес дальмайер-наверное диванные патриоты проснулись, я смотрю биатлон 20 лет , дальмайер свое взяла , а в эстафете еще возьмет, узнаю наших патриотов и их позицию - в чужом глазу не замечаем бревна. а в чужом....-) пошипите лучше на акимову легче станет, а кузьмина фантастический ход демонстрировала на этой Ои и когда финишиовала с флагом словакии - сердце неприятно сжалось...
15:10 17 февраля
mayornataly
Конечно НАША Настя! Намного более наша, чем белофлажники...
15:09 17 февраля
AndreyV
kuler Сейчас опять стенания начнутся на тему "упустили, не уберегли"...И всем критикам при этом парллельно будет, что если бы Кузьмина с Домрачевой реально результат давали в юниорах, то наверное никто бы их так просто и не отпустил. И всем параллельно будет, что выстрелили они в конце концов далеко не на следующий год, после того, как из России уехали. И место в основном составе для них нашли свосем не в сборных Германии или Норвегии...____________ Правильно! Наш турнир - это чемпионат Европы! И юниорский ЧМ! Там всех порвем! А ОИ - это для лузеров!
15:08 17 февраля
Александр Тильзитский
Позорище, не одного финиша хотя бы в 1-ой десятке......В первой гонке умудридлась с НУЛЕМ промахов занять 20 место...... Баба бабика тоже думаю не выше последнего место..... А Настя просто умничка....МОЛОДЕЦ
15:06 17 февраля
индеец_Джо
Нет, ну нудить в 2018-м "оне не наши" не от большого ума. Если учесть, что Кузьмина чемпионка ещё 2010 г.
15:05 17 февраля
Lars Berger
Скажите, почему она - не наша?! Вот почему? Только из-за того, что не под нашим флагом выступает? Родители живут в России, родной брат - в сборной России. Почему Настя - не наша, а тот же Могильный - наш?!) Или Саленко...)))
15:05 17 февраля
жек
Главное выиграли Русские девчонки, и не важно какую они представляют страну! России нет здесь всё-равно. А немчуры-отсосали))
15:04 17 февраля
kuler
Сейчас опять стенания начнутся на тему "упустили, не уберегли"...И всем критикам при этом парллельно будет, что если бы Кузьмина с Домрачевой реально результат давали в юниорах, то наверное никто бы их так просто и не отпустил. И всем параллельно будет, что выстрелили они в конце концов далеко не на следующий год, после того, как из России уехали. И место в основном составе для них нашли свосем не в сборных Германии или Норвегии...
15:01 17 февраля
foreverCSKAforever
С нами Знарокс!
15:01 17 февраля