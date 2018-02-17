Не наша Настя. Экс-россиянка Кузьмина выиграла золото в биатлоне на Олимпиаде-2018

Родная сестра Антона Шипулина Анастасия Кузьмина​, представляющая Словакию, завоевала золото Олимпиады в Пхенчхане в масс-старте. Для нее это третье золото на третьих Играх подряд. На Олимпиаде-2018 у нее уже три медали - ранее она завоевала серебро в индивидульной гонке и гонке преследования.

Второй стала белоруска Дарья Домрачева. Замкнула тройку норвежка Тирил Экхофф. Россиянка Татьяна Акимова заняла последнее, 30-е место.

Биатлон

Пхенчхан (Корея)

XXIII Олимпийские зимние игры

Женщины

Масс-старт 12,5 км

1. Анастасия Кузьмина (Словакия) - 35.23,0 (1 шт. круг)

2. Дарья Домрачева (Белоруссия) - отставание 18,8 (1)

3. Тирил Экхофф (Норвегия) - +27,7 (2)

4. Лиза Виттоцци (Италия) - 45,6 (2)

5. Ханна Эберг (Швеция) - 46,5 (1)

6. Доротея Вирер (Италия) - 47,3 (1)

30. Татьяна АКИМОВА (Россия) - 6.09,4 (6)

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018