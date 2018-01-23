15:17 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Биатлон

МОК не выдал приглашения на Олимпиаду Волкову и Гараничеву

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Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение не выдавать приглашение российским биатлонистам Алексею Волкову и Евгению Гараничеву на Олимпиаду-2018, информирует ТАСС. Ранее стало известно, что МОК на данный момент решил не приглашать на Игры Антона Шипулина.

Волков является победителем эстафеты на Олимпийских играх 2014 года в составе сборной России. Также в активе 29-летнего спортсмена золото чемпионата мира 2017 года. Гараничев завоевал на Олимпийских играх 2014 года бронзу в индивидуальной гонке.

Напомним, что ранее шорт-трекист Виктор Ан и лыжник Сергей Устюгов были недопущены до участия в Олимпийских играх-2018. Спортсмены хоть и не были фигурантами разбирательств в рамках комиссии МОК Дениса Освальда, но все равно не получили приглашение на Игры.

Звезд России не пускают на Олимпиаду. LIVE! // Станислав Поздняков: "В списке участников Олимпиады больше нет Ана, Шипулина и Устюгова"

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4895478

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КОММЕНТАРИИ (5)
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wasp00000

barsja-----На сайте надо вводить блокировку по IP,а то он перелогинится и будет дальше ..рать!

16:36

Iz_naroda

Хотелось бы знать реакцию других биатлонистов на такие расклады.

16:32

riper

А те кто поедет, как они будут выглядеть по отношению к своим товарищам по сборной биатлонной команде? Правильно предателями.

16:03

rusfed 2.0

Малышко таки поедет на Игры

15:55

Odetta

А это Леше Волкову за то, что он был спарринг партнером Антона.

15:53