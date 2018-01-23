МОК не выдал приглашения на Олимпиаду Волкову и Гараничеву

Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение не выдавать приглашение российским биатлонистам Алексею Волкову и Евгению Гараничеву на Олимпиаду-2018, информирует ТАСС. Ранее стало известно, что МОК на данный момент решил не приглашать на Игры Антона Шипулина.

Волков является победителем эстафеты на Олимпийских играх 2014 года в составе сборной России. Также в активе 29-летнего спортсмена золото чемпионата мира 2017 года. Гараничев завоевал на Олимпийских играх 2014 года бронзу в индивидуальной гонке.