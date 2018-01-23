МОК не выдал приглашения на Олимпиаду Волкову и Гараничеву

Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение не выдавать приглашение российским биатлонистам Алексею Волкову и Евгению Гараничеву на Олимпиаду-2018, информирует ТАСС. Ранее стало известно, что МОК на данный момент решил не приглашать на Игры Антона Шипулина.
Волков является победителем эстафеты на Олимпийских играх 2014 года в составе сборной России. Также в активе 29-летнего спортсмена золото чемпионата мира 2017 года. Гараничев завоевал на Олимпийских играх 2014 года бронзу в индивидуальной гонке.
Напомним, что ранее шорт-трекист Виктор Ан и лыжник Сергей Устюгов были недопущены до участия в Олимпийских играх-2018. Спортсмены хоть и не были фигурантами разбирательств в рамках комиссии МОК Дениса Освальда, но все равно не получили приглашение на Игры.
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wasp00000
barsja-----На сайте надо вводить блокировку по IP,а то он перелогинится и будет дальше ..рать!
16:36
Iz_naroda
Хотелось бы знать реакцию других биатлонистов на такие расклады.
16:32
riper
А те кто поедет, как они будут выглядеть по отношению к своим товарищам по сборной биатлонной команде? Правильно предателями.
16:03
rusfed 2.0
Малышко таки поедет на Игры
15:55
Odetta
А это Леше Волкову за то, что он был спарринг партнером Антона.
15:53