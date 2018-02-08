Мартен Фуркад: "Моя первая гонка на Олимпиаде - выход на стадион с флагом"

Олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад отметил, что старается спокойно относиться к роли знаменосца сборной Франции на церемонии открытия Олимпиады в Пхенчхане. По его словам, он готов к этой ответственности.

– Об этом известно было ранее, так что я принял эту роль, – цитирует Le Figaro Фуркада. – Сейчас все хорошо. Стараюсь как можно проще к этому относиться. Конечно, волнение может присутствовать. Но я стараюсь использовать эту роль как плюс для себя. Четыре года назад перед Олимпиадой я был немного напряжен, было сложно готовиться к первой гонке. Сейчас же моя первая гонка – выход на стадион.