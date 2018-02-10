Марта Ольсбу: "Это была моя лучшая гонка"

Норвежская биатлонистка Марта Ольсбу после спринта на Олимпийских играх-2018 отметила, что очень счастлива серебру. Спортсменка также добавила, что это была ее лучшая гонка.

– Конечно, я очень счастлива, – цитирует "Олимпийская информационная система" Ольсбу. – Это была моя лучшая гонка. Я был так счастлива, когда пересекла финишную черту, я очень довольна серебром. Было ветрено, и было много подъемов и спусков. Но у меня есть моя первая медаль, поэтому, конечно, мне нравится Пхенчхан.

Напомним, что спринт выиграла немка Лаура Дальмайер, бронзу завоевала чешка Вероника Виткова. Россиянка Татьяна Акимова заняла 20-е место.

Олимпиада-2018. 10 февраля. Первая медаль игр – у Швеции //

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