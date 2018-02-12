Лаура Дальмайер: "Не знаю, что сказать. Вуху!"

Немка Лаура Дальмайер после победы в гонке преследования на Олимпиаде в Пхенчхане отметила, что ключ к победе лежит в точной стрельбе. Напомним, что ранее 24-летняя спортсменка выиграла спринт.

- Для меня это большая честь, - сказала Дальмайер. - Это отличное чувство, я не знаю, что сказать. Вуху! Говорят, что ключ к успеху - стрельба. Но это не так просто, но хорошо, что мне она удается.

После моей первой золотой медали я не могла уснуть, я была полна адреналина. А прошлой ночью я так устала, что уснула.