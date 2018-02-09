Ишмуратова - о недопуске россиян: "Болельщики всего мира лишены борьбы в соревнованиях"

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова выразила сожаление в связи с недопуском ряда российских спортсменов на Игры в Пхенчхане. Напомним, что выездная панель CAS (CAS ad hoc) отклонила апелляции 45 спортсменов и двух тренеров на решение МОК не выдавать им приглашения на участие в Олимпиаде-2018. В их число вошли шорт-трекист Виктор Ан, биатлонист Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов, скелетонист Александр Третьяков и ряд других ведущих атлетов.
- Очень жалко болельщиков всего мира, потому что они лишены этой острой борьбы в соревнованиях, потому что именно лидеры не допущены до соревнований, это очень неприятно, – цитирует официальный сайт Первого канала Ишмуратову.
Дополнительная информация
https://www.1tv.ru/sport/olympics/novosti/sportivnyy-arbitrazhnyy-sud-podtverdil-reshenie-mok-o-nedopuske-rossiyskih-atletov-na-olimpiadu-v-yuzhnuyu-koreyu
vanyushmarkov
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
18:34
ruslya
да ну? неужели потому что не будет Юрловой?
17:43