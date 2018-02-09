Ишмуратова - о недопуске россиян: "Болельщики всего мира лишены борьбы в соревнованиях"

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова выразила сожаление в связи с недопуском ряда российских спортсменов на Игры в Пхенчхане. Напомним, что выездная панель CAS (CAS ad hoc) отклонила апелляции 45 спортсменов и двух тренеров на решение МОК не выдавать им приглашения на участие в Олимпиаде-2018. В их число вошли шорт-трекист Виктор Ан, биатлонист Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов, скелетонист Александр Третьяков и ряд других ведущих атлетов.

- Очень жалко болельщиков всего мира, потому что они лишены этой острой борьбы в соревнованиях, потому что именно лидеры не допущены до соревнований, это очень неприятно, – цитирует официальный сайт Первого канала Ишмуратову.

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018