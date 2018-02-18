Фотофиниш дня. Фуркад опередил Шемпа в борьбе за олимпийское золото

Француз Мартен Фуркад завоевал четвертое в карьере олимпийское золото, заняв первое место в масс-старте на Играх 2018 года в Пхенчхане. 29-летний биатлонист в борьбе за награду высшего достоинства опередил немца Симона Шемпа, для которого это золото могло стать первым в карьере.

Отметим, что в официальном протоколе оба биатлониста преодолели дистанцию за одинаковое время - 35.47,3. Фуркад стал четырехкратным олимпийским чемпионом по итогам фотофиниша.

Фуркад выиграл масс-старт и стал четырехкратным олимпийским чемпионом. LIVE! //

Суперфиниш! Мартен Фуркад стал четырехкратным олимпийским чемпионом