15:04 18 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Биатлон

Фотофиниш дня. Фуркад опередил Шемпа в борьбе за олимпийское золото

Фотофиниш.
Фотофиниш.
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Француз Мартен Фуркад завоевал четвертое в карьере олимпийское золото, заняв первое место в масс-старте на Играх 2018 года в Пхенчхане. 29-летний биатлонист в борьбе за награду высшего достоинства опередил немца Симона Шемпа, для которого это золото могло стать первым в карьере.

Отметим, что в официальном протоколе оба биатлониста преодолели дистанцию за одинаковое время - 35.47,3. Фуркад стал четырехкратным олимпийским чемпионом по итогам фотофиниша.

Фуркад выиграл масс-старт и стал четырехкратным олимпийским чемпионом. LIVE! // 
Суперфиниш! Мартен Фуркад стал четырехкратным олимпийским чемпионом

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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Sandy45

А на допинг его проверяют, интересно?

16:08 18 февраля

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